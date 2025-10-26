OL : Ainsley Maitland-Niles, le banc de touche l'attend

L’Olympique Lyonnais reçoit le Racing Club de Strasbourg ce dimanche soir pour clôturer cette journée de Ligue 1. Pour l’occasion, les supporters de l’OL auront l’occasion d’observer la nouvelle recrue, Hans Hateboer. Le Néerlandais a été recruté dans un but bien précis selon Paulo Fonseca.

L’Olympique Lyonnais s’est relancé cette semaine en Ligue Europa face à Bâle 2-0. Les hommes de Paulo Fonseca veulent réitérer la même chose ce dimanche soir face à Strasbourg. L’OL reste sur deux défaites en Ligue 1. Après un premier revers face à Toulouse, le club rhodanien a une nouvelle fois chuté la semaine passée à Nice. Face aux Alsaciens, le septuple champion de France aura gros à jouer pour ne pas perdre plus de longueur sur le top 3. Pour l’occasion, l’OL présentera sur la feuille de match sa nouvelle recrue, Hans Hateboer

Hateboer, nouvelle option pour Fonseca.

Le Néerlandais est arrivé de Rennes en prêt. Lyon a besoin d’anticiper les départs à la Coupe d’Afrique des Nations de deux éléments défensifs. Le club rhodanien a donc choisi l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame comme joker. Placardisé à Rennes, Hateboer veut se relancer en Ligue 1. Et le Néerlandais connaît désormais son rôle. Paulo Fonseca a précisé en conférence de presse que dans un premier temps, Hateboer sera utilisé comme latéral droit.

Un concurrent donc au poste de Ainsley Maitland-Niles. « Il est prêt à jouer, et je pense qu’il peut aider l’équipe dans cette période avec beaucoup de matches, comme arrière droit ou comme défenseur central, mais en ce moment, ce sera surtout à droite, » explique Fonseca. Ainsley Maitland-Niles a été quelque peu critiqué ces derniers temps. L’Anglais n’est pas exempt de tout reproche sur les dernières contre-performances de l’Olympique Lyonnais. Fautif sur certains buts encaissés par le club rhodanien, il a également raté un pénalty contre Nice la semaine passée. Désormais, Ainsley Maitland-Niles a de la concurrence sur son poste. Cela peut aider l’Anglais à monter le curseur d’un cran. De plus, cela offre à son entraîneur une option supplémentaire dans son dispositif tactique.