ICONSPORT_273988_0055

OL : Ainsley Maitland-Niles, le banc de touche l'attend

OL26 oct. , 19:00
parNathan Hanini
0
L’Olympique Lyonnais reçoit le Racing Club de Strasbourg ce dimanche soir pour clôturer cette journée de Ligue 1. Pour l’occasion, les supporters de l’OL auront l’occasion d’observer la nouvelle recrue, Hans Hateboer. Le Néerlandais a été recruté dans un but bien précis selon Paulo Fonseca.
L’Olympique Lyonnais s’est relancé cette semaine en Ligue Europa face à Bâle 2-0. Les hommes de Paulo Fonseca veulent réitérer la même chose ce dimanche soir face à Strasbourg. L’OL reste sur deux défaites en Ligue 1. Après un premier revers face à Toulouse, le club rhodanien a une nouvelle fois chuté la semaine passée à Nice. Face aux Alsaciens, le septuple champion de France aura gros à jouer pour ne pas perdre plus de longueur sur le top 3. Pour l’occasion, l’OL présentera sur la feuille de match sa nouvelle recrue, Hans Hateboer.

Hateboer, nouvelle option pour Fonseca.

Le Néerlandais est arrivé de Rennes en prêt. Lyon a besoin d’anticiper les départs à la Coupe d’Afrique des Nations de deux éléments défensifs. Le club rhodanien a donc choisi l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame comme joker. Placardisé à Rennes, Hateboer veut se relancer en Ligue 1. Et le Néerlandais connaît désormais son rôle. Paulo Fonseca a précisé en conférence de presse que dans un premier temps, Hateboer sera utilisé comme latéral droit.
Un concurrent donc au poste de Ainsley Maitland-Niles. « Il est prêt à jouer, et je pense qu’il peut aider l’équipe dans cette période avec beaucoup de matches, comme arrière droit ou comme défenseur central, mais en ce moment, ce sera surtout à droite, » explique Fonseca. Ainsley Maitland-Niles a été quelque peu critiqué ces derniers temps. L’Anglais n’est pas exempt de tout reproche sur les dernières contre-performances de l’Olympique Lyonnais. Fautif sur certains buts encaissés par le club rhodanien, il a également raté un pénalty contre Nice la semaine passée. Désormais, Ainsley Maitland-Niles a de la concurrence sur son poste. Cela peut aider l’Anglais à monter le curseur d’un cran. De plus, cela offre à son entraîneur une option supplémentaire dans son dispositif tactique.  

Lire aussi

L'OL en Ligue 2, cette star de la musique humilie la DNCGL'OL en Ligue 2, cette star de la musique humilie la DNCG
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274636_0131
OL

Moins de but et plus de tacle, l'OL adore le nouveau Fofana

Groupama Stadium OL
Ligue 1

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_272571_0049 (1)
PSG

PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles

ICONSPORT_275034_0054
Ligue 1

L1 : Nice enfonce un peu plus le Rennes de Beye

Fil Info

20:00
Moins de but et plus de tacle, l'OL adore le nouveau Fofana
19:46
OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
19:30
PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles
19:15
L1 : Nice enfonce un peu plus le Rennes de Beye
19:00
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
18:45
Rennes cherche un entraineur pendant le match face à Nice
18:30
Le Barça le drague, Greenwood veut partir
18:21
Lamine Yamal n'a rien fait, le Real remporte le Clasico

Derniers commentaires

PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles

Faut être honnête. Ce n'est une question de croire en lui ou pas. Là il a démontré de grandes qualité au pied mais ses 4 erreurs (Tottenham, OM, Lille et Strasbourg) sont flagrantes. On voit qu'il n'est pas en confiance. Sur le 2eme peno de Leverkusen, jamais il doit rester dans ses 6 m avec un tel ballon en profondeur. Face à Brest pareil il est hésitant a sortir et ça aurait pu encore coûter un but. Donnaruma savait a chaque match repartir d'une feuille blanche malgré un boulette au match précédent. Chevalier on sent qu'il gamberge et ça rien de pire pour un gardien. Il faut qu'il arrive a oublier l'erreur et a repartir d'une page blanche car sinon il y a risque de spirale car un gardien fait toujours des erreurs a un moment

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

je pense que lille marseille lens etaient deja de vrais test.. c'est juste un de plus avec une faible attaque ^^ au moins on aura sulc en 9 surement mieux que satriano dans les espaces

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Premier vrai test pour les Zinzins … 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles

Bon , on voit qu’il fait des arrêts décisifs , c’est plutôt bien … maintenant il faut surtout éviter les boulettes et progresser 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Le PSG veut faire taire Canal+, le scandale Hakimi rebondit

sauf que tu craches ton fiel en permanence sur le PSG et ses joueurs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
LOSC Lille
179522221111
5
Monaco
17952218135
6
Strasbourg
16851217107
7
O. Lyonnais
1585031183
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading