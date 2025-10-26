ICONSPORT_174514_0049

L'OL en Ligue 2, cette star de la musique humilie la DNCG

OL26 oct. , 12:40
parMehdi Lunay
L'Olympique Lyonnais peut être à deux points seulement de la tête en cas de succès sur Strasbourg. Un scénario fou alors qu'il était menacé de Ligue 2 dans un été terrifiant. Une peur ressentie par la majorité des supporters, pas par Benjamin Biolay. 
Dans une Ligue 1 plus serrée que jamais, nombreux sont les clubs à lutter pour le podium. On retrouve logiquement Marseille, Monaco, Lille voire Strasbourg. Mais, peu de spécialistes incluaient l'Olympique Lyonnais dans cette bataille avant la reprise. Pourtant, les Gones sont dans le coup avec un effectif moins connu et rajeuni. En cas de succès sur Strasbourg ce dimanche soir, l'OL serait quatrième du championnat à seulement 2 points du PSG. Une sacrée performance et surtout une belle revanche pour un club envoyé provisoirement en Ligue 2 fin juin.

Biolay n'a pas eu peur cet été

Un top 5 provisoire est déjà une belle réussite pour les Lyonnais, passés par les pires sentiments en quelques jours. La peur du gouffre était réelle chez les supporters rhodaniens, à de rares exceptions près. L'une d'entre elles s'appelle Benjamin Biolay. Le célèbre chanteur français est un fervent supporter de l'OL depuis de nombreuses années. Quand il a appris la décision de la DNCG en première instance, il avait le pressentiment que Lyon ne serait pas condamné à la fin. Il a même rassuré ses amis suiveurs du club.
« Quand j’ai appris la nouvelle, j’ai fait ce que je fais dans ces cas-là : je n’y ai pas cru. C’est de la méthode Coué, mais je me suis dit c’est impossible, personne ne peut laisser l’OL descendre. J’avais des potes qui pleuraient et je leur assurais : Lyon ne va pas descendre en Ligue 2 ! C’est la vie de plein de gens, l’Olympique Lyonnais, tu ne peux pas flinguer la vie de gens qui ne vivent que pour ça », a admis au Progrès celui qui vit désormais en Argentine et au Brésil. Un flair gagnant digne des plus grands recruteurs européens.
Derniers commentaires

Lens-OM : Thauvin au bord des larmes sur Ligue1+

Tout ça ressemble à un énorme appel du pied aux recruteurs de l'OM

Elle a gâché Lens-OM, Stéphanie Frappart envoyée en Ligue 2

au centre ou a la var .. "c'est haut mais ca reste pas ca glisse c'est bon pour moi ..." C'est claire qu'elle est nulle et depuis longtemps mais c'est pour le quota

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Pour ce soir tout dependra de l'equipe de depart et des changements que fonseca nous pondra .. si on n'arrive pas a marquer plus de 1 buts ca sera compliqué . j'aimerai qu'il mette sulc en 9 a la place de satriano car c'est vraiment compliqué avec lui.. il joue trop bas et n'attire aucun defenseur ce qui empeche les ailliers d'avoir des espaces pour deborder

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

je suis moins optimiste que toi

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Quand tu vois le prix de l'effectif lyonnais et celui de l'effectif de strasbourg .. c'est juste un valeurde 100M de plus .. Quand tu vois les transferts sachant qu'en plus tu as des prets interne avec chelsea .. normal que strabourg soit superieur a lyon qui a perdu cherki lacazette mikau almada en joueur important et aucun n'a été remplacé qualitativement .. 30M de transfert combien chez blueco?110M 6 joueurs venant de chelsea dont 4 prets (valeur joueur de 40M environ)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

