L'OL en Ligue 2, cette star de la musique humilie la DNCG

L'Olympique Lyonnais peut être à deux points seulement de la tête en cas de succès sur Strasbourg. Un scénario fou alors qu'il était menacé de Ligue 2 dans un été terrifiant. Une peur ressentie par la majorité des supporters, pas par Benjamin Biolay.

Dans une Ligue 1 plus serrée que jamais, nombreux sont les clubs à lutter pour le podium. On retrouve logiquement Marseille, Monaco, Lille voire Strasbourg. Mais, peu de spécialistes incluaient l' Olympique Lyonnais dans cette bataille avant la reprise. Pourtant, les Gones sont dans le coup avec un effectif moins connu et rajeuni. En cas de succès sur Strasbourg ce dimanche soir, l'OL serait quatrième du championnat à seulement 2 points du PSG. Une sacrée performance et surtout une belle revanche pour un club envoyé provisoirement en Ligue 2 fin juin

Biolay n'a pas eu peur cet été

Un top 5 provisoire est déjà une belle réussite pour les Lyonnais, passés par les pires sentiments en quelques jours. La peur du gouffre était réelle chez les supporters rhodaniens, à de rares exceptions près. L'une d'entre elles s'appelle Benjamin Biolay. Le célèbre chanteur français est un fervent supporter de l'OL depuis de nombreuses années. Quand il a appris la décision de la DNCG en première instance, il avait le pressentiment que Lyon ne serait pas condamné à la fin. Il a même rassuré ses amis suiveurs du club.

« Quand j’ai appris la nouvelle, j’ai fait ce que je fais dans ces cas-là : je n’y ai pas cru. C’est de la méthode Coué, mais je me suis dit c’est impossible, personne ne peut laisser l’OL descendre. J’avais des potes qui pleuraient et je leur assurais : Lyon ne va pas descendre en Ligue 2 ! C’est la vie de plein de gens, l’Olympique Lyonnais, tu ne peux pas flinguer la vie de gens qui ne vivent que pour ça », a admis au Progrès celui qui vit désormais en Argentine et au Brésil. Un flair gagnant digne des plus grands recruteurs européens.