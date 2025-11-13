ICONSPORT_276732_0275

OL : Afonso Moreira reçoit un premier avertissement

OL13 nov. , 20:30
parCorentin Facy
0
Joueur offensif le plus dangereux de l’OL contre le PSG dimanche soir, Afonso Moreira se révèle depuis la blessure de Malick Fofana. L’attaquant portugais va néanmoins devoir composer avec une nouvelle difficulté. 
Depuis quelques matchs, les supporters de l’Olympique Lyonnais apprennent à découvrir Afonso Moreira, ailier portugais de 20 ans recruté au Sporting pour 2 millions d’euros cet été. Peu utilisé en début de saison, l’attaquant d’1m76 a pleinement intégré la rotation depuis la blessure de Malick Fofana. Paulo Fonseca en fait même un titulaire depuis quelques matchs. Aligné dans le couloir gauche de l’attaque lyonnaise contre le PSG dimanche soir, Afonso Moreira a brillé en se montrant même décisif avec un but, celui de l’égalisation en première mi-temps.
Auteur de 2 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison, l’international espoirs portugais s’impose peu à peu comme un élément fort de l’OL. Attention toutefois à l’enflammade selon Nicolas Puydebois, qui estime que le plus difficile commence pour Afonso Moreira, lequel va être de plus en plus surveillé et analysé par ses adversaires. « Il faut qu’il confirme sur le long terme. Là, ça fait quelques matchs, c’est bien, mais les adversaires vont commencer à le visionner, à trouver comment le prendre » a notamment lancé l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, qui attend Afonso Moreira au tournant sur sa faculté à garder cet excellent niveau sur plusieurs semaines.

Le plus difficile commence pour Afonso Moreira

Cela sera de toute façon nécessaire alors que l’OL ne pourra pas recruter avant le mois de janvier tandis que Malick Fofana sera lui éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’année 2025. Paulo Fonseca compte donc sur l’ancien attaquant du Sporting Portugal pour continuer à rendre fous les défenseurs de Ligue 1 sur son côté gauche grâce à ses dribbles déroutants, sa vitesse de pointe au-dessus de la moyenne et sa faculté à se montrer décisif, notamment grâce à ses buts. L’OL espère aussi que son joueur sera épargné par les blessures alors qu’il disputera ce vendredi un match avec les U20 du Portugal face à l’Italie.
0
