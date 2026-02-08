ICONSPORT_312586_0035

Nice - Monaco : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Ligue 108 févr. , 14:18
parNathan Hanini
Composition de l'OGC Nice : Dupé - Clauss, Oppong, Dante, Abdi - Bernardeau, Vanhoutte - Louchet, Sanson (c), Diop - Wahi
Composition de l'AS Monaco : Köhn - Teze, Zakaria (c), Kehrer - Diatta, Camara, Bamba, Golovin - Akliouche, Balogun, Adingra

Ligue 1

08 février 2026 à 15:00
Nice
15:00
Monaco
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

