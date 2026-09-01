PSG : Dernier gros coup manqué, Paris termine son mercato
Luis Enrique

PSG : Dernier gros coup manqué, Paris termine son mercato

PSG01 sept. , 15:30
parQuentin Mallet
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Après un mercato particulièrement mouvementé, le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas se jeter dans un quelconque panic-buy et a mis un terme à son mercato plusieurs heures avant sa fin. Ce, malgré un dernier gros coup tenté.
En remportant deux Ligue des champions consécutives, le PSG s'est laissé tenter par un nouvel objectif : faire la passe de trois et égaler l'exploit de Zinedine Zidane avec le Real Madrid entre 2016 et 2018. Pour ce faire, le club de la capitale a voulu se donner les moyens de ses ambitions. Luis Enrique est toujours très exigeant et attend un effectif très complet, avec des joueurs techniques et polyvalents qui acceptent d'être parfois mis au repos, même dans les moments les plus importants.
Cet été, Paris a dépensé 150 millions d'euros pour faire venir Akliouche, Ferran, Godts et Lucas Digne, et a surtout réalisé le plus gros mercato de son histoire dans le sens des départs. Près de 335 millions d'euros récoltés grâce aux ventes de Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye ou encore Randal Kolo Muani et Kang-in Lee.

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Le PSG stoppe son mercato

Et à quelques heures de la fin du mercato, Paris a tenté un dernier gros coup, apprend-on par RMC Sport. Fabrice Hawkins indique que la direction parisienne a réalisé une approche auprès d'un joueur offensif, dont le nom n'a pas filtré, au cours de ces dernières 24 heures. Mais la prise n'ayant pas abouti, le mercato parisien est définitivement terminé. En date, c'est le départ d'Ibrahim Mbaye pour Aston Villa, dont le transfert à 55 millions d'euros a été officialisé par les deux clubs ce mardi 1er septembre, qui a donc mis un terme aux transactions franciliennes.
Seul Renato Sanches est encore susceptible de partir, mais le Golden Boy 2016, qui vit définitivement une carrière très compliquée depuis plusieurs années, ne fait pas vraiment partie de l'effectif.
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