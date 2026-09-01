PSG : Dernier gros coup manqué, Paris termine son mercato

ça doit fleurir un peu partout les petits cadeaux en cette fin de mercato
Tant mieux pr nous, il ne reste plus qu'à espérer qu'arsenal pointe le bout de son nez et on peut espérer 40 à 45, voir plus
Oui je pensais à ça 2 M pour la Juve et salaire 2 M de moins pour nous
Non, juste une réalité. Tu as des commerciaux qui se livrent des guerres impitoyables dans l'industrie pour vendre leurs produits à des industriels et qui parfois se rachètent entre eux et finalement regrettent les mots qu'ils ont pu se dire lors d'appels d'offre parce qu'ils se retrouvent collègues lorsque le groupe de l'un rachète la boite de l'autre. Donc toujours garder à l'esprit que ce qu'on dit un jour peut se retourner contre nous 10 ans après ;)
Non il a fait une bonne saison ya deux ans et il a confirmé l'année dernière, il a marqué 26 buts en deux ans
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
Loading
🚨 Le mercato du PSG est terminé. Il n’y aura plus d’arrivée. @RMCsport Les Parisiens ont tenté une approche ces dernières 24h pour un joueur offensif mais il ne viendra pas. La situation de Renato Sanches reste à surveiller. Le milieu de terrain va quitter le club. 💰Paris