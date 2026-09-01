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Photo Bayer Leverkusen

Diaby retrouve le Bayer Leverkusen pour 37 ME

Bundesliga01 sept. , 15:32
parCorentin Facy
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Après deux années passées en Arabie Saoudite, Moussa Diaby est de retour en Europe. Son ancien club du Bayer Leverkusen a officialisé la signature de l’international français en provenance d’Al-Ittihad pour 37 millions d’euros.
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Tant mieux pr nous, il ne reste plus qu'à espérer qu'arsenal pointe le bout de son nez et on peut espérer 40 à 45, voir plus

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Oui je pensais à ça 2 M pour la Juve et salaire 2 M de moins pour nous

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Non, juste une réalité. Tu as des commerciaux qui se livrent des guerres impitoyables dans l'industrie pour vendre leurs produits à des industriels et qui parfois se rachètent entre eux et finalement regrettent les mots qu'ils ont pu se dire lors d'appels d'offre parce qu'ils se retrouvent collègues lorsque le groupe de l'un rachète la boite de l'autre. Donc toujours garder à l'esprit que ce qu'on dit un jour peut se retourner contre nous 10 ans après ;)

20 ME, l'OL paie un prix ahurissant pour Nakamura

Non il a fait une bonne saison ya deux ans et il a confirmé l'année dernière, il a marqué 26 buts en deux ans

OM : Moumbagna très probablement vendu d’ici 20 heures

La Roma risque e perdre Kone qui partirait à Newcastle. Du coup la Roma aurait choisi Hojberg pour r le remplacer. Il va y avoir de gros chamboulements de partout, c'est loin d'être fini ^^

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