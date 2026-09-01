Valero

Lens en rêvait, l’OM lui offre une promotion

OM01 sept. , 15:55
parCorentin Facy
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Meilleur buteur de l’OM chez les jeunes la saison passée avec 23 réalisations, Antoine Valero était courtisé par Lens et le Betis Séville. Le club phocéen souhaite garder son attaquant de 18 ans.
Dans l’incapacité de recruter cet été en raison des restrictions de la DNCG, l’OM met un point d’honneur à conserver ses meilleurs jeunes éléments. Le prometteur défenseur central Alexis Koum a par exemple été retenu par Bruno Genesio, qui lui a promis du temps de jeu, alors que Marseille disputera l’Europa League en plus de la Ligue 1. Le discours est similaire au sujet d’Antoine Valero. Comme pressenti ces dernières heures, l’international U19 de l’équipe de France, auteur de 23 buts et 2 passes décisives avec les jeunes de l’OM la saison dernière, va rester au club en dépit des intérêts du Betis Séville et du RC Lens.
La confirmation est tombée ce mardi à quelques heures de la fin du mercato via le journaliste Flavien Tésarrieu de L’Equipe : « Valero ne bougera pas de l'OM, qui tient à conserver son joueur malgré l'approche du Betis. Un premier contrat pro est sur la table » explique-t-il sur X. En plus d’offrir à Valero son premier contrat professionnel, le club phocéen pourrait en faire la doublure d’Amine Gouiri, alors que Neal Maupay est encore susceptible d’être vendu d’ici à 20 heures. De quoi envisager l’avenir avec ambition pour Antoine Valero au sein de son club formateur.

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