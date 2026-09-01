Lens en rêvait, l’OM lui offre une promotion

20 ME, l'OL paie un prix ahurissant pour Nakamura

Non, juste une réalité. Tu as des commerciaux qui se livrent des guerres impitoyables dans l'industrie pour vendre leurs produits à des industriels et qui parfois se rachètent entre eux et finalement regrettent les mots qu'ils ont pu se dire lors d'appels d'offre parce qu'ils se retrouvent collègues lorsque le groupe de l'un rachète la boite de l'autre. Donc toujours garder à l'esprit que ce qu'on dit un jour peut se retourner contre nous 10 ans après ;)