5e journée de l'Europa League :

La compo de l’Olympique Lyonnais : Greif - Kango, Bacher, Kluivert, Tagliafico - Duranville, Nartey, Tolisso, Boudache - Himbert, Merah.

La compo de Lillestrom : Dahlberg - Ranger, Moen Foss, Kristiansen, Elkaer - Nyheim, Ottosson, Melland - Felix Va, Jebara, Kitolano.