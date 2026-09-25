OM : L'énorme erreur de Stéphane Richard

Consultant pour Ligue 1+, Benoit Cheyrou met les choses au clair et assure que l'OM n'a pas les moyens de viser une place européenne en fin de saison.

L’heure est plus à la résignation qu’à la colère à l’Olympique de Marseille. Avec des moyens financiers très limités, surtout par rapport aux années précédentes, l’OM connait un début de saison très compliqué. La série de cinq défaites consécutives a désabusé les supporters, qui ne sont même pas venus en masse au Stade Vélodrome. L’enceinte du boulevard Michelet n’était pas pleine au coup d’envoi du match face au PSG, dans le classique de la Ligue 1.

Des places libres face au PSG, Cheyrou est très déçu

Ancien joueur de l’OM, Benoit Cheyrou a avoué sur Monaco Info avoir été très surpris de constater ce désamour soudain, même s’il y a des raisons évidentes à cela. « Le jour du Classique, il restait encore des places à vendre. D’habitude, un mois avant, tout le monde m’appelle pour avoir des places. Là, c’était presque l’inverse, mes potes m’appelaient pour me refourguer des places… Ça m’a rendu triste, parce que je ne pensais pas que c’était possible », a livré le milieu de terrain depuis devenu consultant notamment pour Ligue 1+.

Benoit Cheyrou se veut pour le moment très pessimiste sur les chances de l’OM de bien figurer, et impossible pour lui de parler d’aller chercher une place européenne. Un discours pourtant lancé par Stéphane Richard en début de saison, pour qui il fallait viser une place en Coupe d'Europe. « Je pense que l’OM a de la chance d’avoir un coach comme Genesio, mais ça va être compliqué. Même dans la communication, ils n'ont pas été bons je trouve. Parler de qualification ou d’aller chercher l’Europe, pour moi ça va être compliqué. L’effectif est très restreint en qualité et en quantité. Quand on regarde le banc. C’est comme ça qu’on juge une équipe pour moi, et les possibilités qu’elle peut avoir de faire une belle saison, tu regardes le banc. Et quand tu regardes le banc face au PSG, c’est compliqué », a résumé l’ancien milieu de terrain, pour qui ce n’est pas surprenant de voir l’OM plonger ainsi dans les rencontres avec un effectif aussi mince.