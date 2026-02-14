OL : Tyler Morton l’avoue, il rêve de l’Angleterre

Recruté en provenance de Liverpool l’été dernier, Tyler Morton cartonne à l’OL depuis le début de la saison. De quoi permettre au milieu de terrain de 23 ans de nourrir de grandes ambitions.

Cet été, l’Olympique Lyonnais a pris un véritable risque en payant 10 millions d’euros pour s’offrir Tyler Morton, en manque de temps de jeu à Liverpool. Au vu de la situation financière du club, signer un tel chèque représenterait un vrai pari pour les dirigeants rhodaniens. Il est d’ores et déjà gagnant au vu du niveau affiché par le milieu de terrain de l’OL, élu joueur du mois de janvier à Lyon par les supporters . Déjà courtisé par de nombreux clubs de Premier League dont Newcastle, Tyler Morton rêve lui aussi de l’Angleterre… mais pas de quoi paniquer pour les supporters lyonnais.

Car si Tyler Morton pense beaucoup à son pays, ce n’est pas dans l’optique d’un potentiel retour en Premier League à court terme mais bien car il a l’ambition de porter un jour le maillot de la sélection actuellement dirigée par Thomas Tuchel. « Ce n’est pas quelque chose qui m’obsède au quotidien, mais c’est un objectif de jouer pour mon pays. En Espoirs, on a remporté l’Euro, c’était incroyable. Donc jouer pour l’équipe première, ce serait incroyable » a avoué Tyler Morton dans des propos relayés par le site Olympique et Lyonnais, avant de poursuivre.

Tyler Morton rêve de la sélection anglaise

« Mais ce n’est pas quelque chose à quoi je pense en permanence. Ce serait incroyable pour moi et pour ma famille si cela arrivait. Mais pour ça, je dois continuer à travailler et à m’améliorer » a-t-il indiqué. Pour rappel, Tyler Morton a remporté l’Euro Espoirs l’été dernier. Il est donc légitime pour le milieu de terrain de l’OL de rêver de la sélection A de Thomas Tuchel, lequel a récemment prolongé jusqu’en 2028 à la tête des Three Lions. Au milieu relayeur des Gones de poursuivre sur la même dynamique durant cette seconde partie de saison et qui sait, une bonne surprise arrivera peut-être en fin de saison avec une convocation pour la Coupe du monde aux Etats-Unis même s’il faut l’avouer, il s’agirait d’une énorme surprise.