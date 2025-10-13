ICONSPORT_165988_0001
Paulo Fonseca

OL : 11 coachs en 10 ans, il y a pourtant pire en Ligue 1

OL13 oct.
Hadrien Rivayrand
L'OL vit un début de saison plutôt convaincant malgré des moyens limités. Paulo Fonseca semble avoir pris la pleine mesure de son collectif. 
L'OL a récemment dû revoir ses moyens à la baisse suite au départ de John Textor. Les Gones ont pourtant très bien démarré le nouvel exercice. Paulo Fonseca peut notamment se montrer satisfait de la force collective de son équipe. Les résultats sont bons et la confiance est retrouvée, même si le chemin s'annonce encore long et semé d'embuches. Paulo Fonseca retrouvera prochainement le banc de l'OL suite à sa très longue suspension. De quoi pouvoir peut-être encore plus apporter à ses joueurs. Ce qui convient surtout beaucoup aux fans et observateurs lyonnais, c'est la stabilité quelque peu retrouvée d'un club qui a beaucoup changé d'entraineurs ces dernières années.

L'OL y est allé fort 

Ce lundi, Olympique et Lyonnais rappelle en effet que les Rhodaniens ont fait fort avec pas moins de 11 entraîneurs en 10 ans. Si l'OL avait la réputation d'un club très stable au début des années 2000, tout a rapidement changé. Paulo Fonseca n'est pas du tout menacé mais sait l'équilibre toujours fragile. L'OL pourra tout de même se rassurer en sachant qu'il n'est pas la pire équipe au niveau des changements d'entraineurs. En Ligue 1, le FC Nantes a changé 15 fois d'entraineurs lors de cette dernière décennie, l'OM 14 et les Girondins de Bordeaux (aujourd'hui en National 2) 12.... 

Plus que sportivement, les Lyonnais espèrent aussi rassurer concernant leur projet et leur nouvelle envie de stabilité. Il est bien difficile de construire avec des changements d'entraîneurs incessants. Michele Kang compte bien changer les choses, notamment en faisant preuve d'une plus grande rigueur sur les dépenses. Le récent départ d'un personnage clivant comme John Textor a aussi apporté de la sérénité à un club globalement décevant depuis quelques années. 
Loading