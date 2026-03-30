Satriano ICONSPORT_360824_0112

Officiel : Satriano quitte l'OL et s'engage définitivement à Getafe

OL30 mars , 18:33
parHadrien Rivayrand
2
Martin Satriano n’est plus un joueur de l’OL. Getafe a en effet annoncé ce lundi avoir signé définitivement l’Uruguayen pour la fin de l’exercice en cours et pour quatre saisons supplémentaires. L’option d’achat avait été fixée à 6,5 millions d’euros lors de l’annonce de son prêt en Espagne, en janvier dernier.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_363230_0089
Equipe de France

Euro U21 : La France remporte une victoire décisive

psg un parc des princes a 60 000 places l espoir renait iconsport 261501 0274 395973
PSG

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

ICONSPORT_165364_0005
OM

Turpin arbitre à Monaco, l'OM ronchonne déjà

Supporters ASSE
ASSE

ASSE : Kilmer Sports prend un décision choquante

Fil Info

30 mars , 20:30
PSG : La réponse choc faite au maire de Paris
30 mars , 20:00
Turpin arbitre à Monaco, l'OM ronchonne déjà
30 mars , 19:30
ASSE : Kilmer Sports prend un décision choquante
30 mars , 19:00
Le PSG et l’OM à la lutte, son prix explose
30 mars , 18:20
OM : Après quelques mois à Marseille, il claque la porte
30 mars , 18:00
OL : Le Real Madrid fait une promesse à Endrick
30 mars , 17:30
L’OL refuse de plomber ses jeunes comme le Barça
30 mars , 17:00
OM : Le nouveau logo fait déjà scandale
30 mars , 16:35
TV : Bosnie-Herzégovine - Italie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

« Ça me fait disjoncter » : les frères Hernandez privés de Mondial ?

t es tellement drole. continues surtout. on se marre trop toi et ton pote mytho atton. vous faites une belle paire..

PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

4 ans qu il casse les couillles et maintenant que le maire lui mange ds la main, il va prendre son temps mdrr. comment se foutre du monde. heureusement qu il paie bien

OM : Un déficit de 100ME révélé, Marseille suffoque

c est normal. on se fout tellement de ta tronche de mytho.... on espere tjs que tu restes

L’OM surclasse le PSG et l’OL dans l’histoire des Bleus

on parle des buteurs

Le PSG va acheter le Parc des Princes avant l'été !

Selon les informations d’Ici Paris Île-de-France : "Le PSG a pris note de la sortie médiatique au sujet de la vente du Parc des Princes d'Emmanuel Grégoire. Les dirigeants du club entendent et comprennent bien la forte volonté de l'équipe municipale de garder le PSG dans son mythique stade, mais comme nous l'a indiqué un proche du dossier, pour l'instant, le PSG n'envisage que deux options pour son futur stade : Massy et Poissy. Le Parc des Princes pourrait redevenir une option si, et seulement si, le conseil de Paris acte la possibilité d'acheter le stade parisien à un prix acceptable. Emmanuel Grégoire compte mettre ce point à l'ordre du jour du premier conseil de sa mandature, en avril. Autre point qu'il ne faut pas négliger, le PSG a son propre calendrier dans son étude des options possibles pour son futur stade. Automne 2026, le club prendra une décision sur son choix de futur stade… et pas avant."

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading