Officiel : Satriano quitte l'OL et s'engage définitivement à Getafe

Le PSG va acheter le Parc des Princes avant l'été !

Selon les informations d’Ici Paris Île-de-France : "Le PSG a pris note de la sortie médiatique au sujet de la vente du Parc des Princes d'Emmanuel Grégoire. Les dirigeants du club entendent et comprennent bien la forte volonté de l'équipe municipale de garder le PSG dans son mythique stade, mais comme nous l'a indiqué un proche du dossier, pour l'instant, le PSG n'envisage que deux options pour son futur stade : Massy et Poissy. Le Parc des Princes pourrait redevenir une option si, et seulement si, le conseil de Paris acte la possibilité d'acheter le stade parisien à un prix acceptable. Emmanuel Grégoire compte mettre ce point à l'ordre du jour du premier conseil de sa mandature, en avril. Autre point qu'il ne faut pas négliger, le PSG a son propre calendrier dans son étude des options possibles pour son futur stade. Automne 2026, le club prendra une décision sur son choix de futur stade… et pas avant."