Officiel : L’OL vend Mathieu Patouillet en Arabie saoudite

L’OL et Al-Hilal ont officialisé le transfert de Mathieu Patouillet, qui quitte donc son club formateur pour la somme très précise de 342.000 euros, ainsi qu’un intéressement à la revente de 20 % en cas de plus-value. « Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2026, l’international U20 français exprimait le souhait de bénéficier de davantage de temps de jeu afin de poursuivre sa progression. L’Olympique Lyonnais souhaite beaucoup de réussite à Matthieu pour la suite de sa carrière en Arabie Saoudite », a livré l’OL dans un communiqué de presse.