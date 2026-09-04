Nuamah, le nouvel homme fort de l’OL

Deux poids deux mesures ? C’est un énorme abruti c’est mérité.
Oh... ce serait super qu'il fasse appel !... il prendra plus ! Mdr
Le seum te va bien. ^^
J'espère, pour le principe, qu'il fera appel, car c'est 2 poids, 2 mesures, avec ces mafias.
Openda rate bcp aussi, ce qu'il fait à la 83e c'est pas normal, il s'entête à vouloir tirer, tt le tps, tt le tps EDIT : tt le tps Lui et tolisso auraient dut sortir depuis la 70e au plus tard, ils n'ont plus de jus
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
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|1
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|1
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|1
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|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
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|0
|2
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|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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🔥 𝗡𝗨𝗔𝗠𝗔𝗛, 𝗧𝗢𝗧𝗔𝗟 𝗥𝗘́𝗚𝗔𝗟 ! Il se balade littéralement dans la défense d'Auxerre pour faire le break ! #OLAJA