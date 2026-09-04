Nuamah, le nouvel homme fort de l’OL

C'est le grand retour d'Ernest Nuamah, qui fait beaucoup de bien offensivement à l'OL à l'image de son petit récital contre Auxerre.

Après une belle victoire à Toulouse et un nul décevant contre Le Havre, l’OL se devait de repartir de l’avant ce vendredi soir, en match avancé contre Auxerre. Les Lyonnais ont su faire respecter leur statut et c’est aussi en grande partie lié à l’activité, le poids offensif et l’efficacité d’Ernest Nuamah. A l’image de Malick Fofana, il a longtemps été absent la saison dernière avec une grave blessure. C’était au genou pour le Ghanéen. Il semble bien revenu à son meilleur niveau, et a même ajouté quelques armes à son arsenal.

Moins brouillon mais toujours aussi vif et puissant, l’ailier des Black Stars fatigue les défenses et se retrouve même beaucoup plus axial que par le passé pour être à la finition. Résultat, une passe décisive et un but contre Auxerre, et cette réussite n’est pas un hasard selon le consultant Sofiane Zouaoui. « Nuamah peut rendre fou par son style mais il est indispensable, aussi bien dans le jeu que sur les CPA (seul mec qui passe le premier poteau sur les corners post-guerre). Accessoirement, content pour l’homme », a livré le consultant, pour qui la façon dont Nuamah tire les corners notamment est importante, sachant que l’OL a eu beaucoup de mal dans cet exercice ces derniers temps. Et ce n’est donc pas un hasard si Lyon a ouvert le score sur un corner du Ghanéen, repris de la tête par Bacher.

L'ancien de Nordsjaelland est en tout cas sortir à 20 minutes de la fin, avec une belle ovation du Groupama Stadium à la clé.