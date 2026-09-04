PSG - Monaco : Les compos (21h05 sur Ligue 1+)

OL - Auxerre : les compos (19h sur Ligue 1+)

Openda rate bcp aussi, ce qu'il fait à la 83e c'est pas normal, il s'entête à vouloir tirer, tt le tps, tt le tps EDIT : tt le tps Lui et tolisso auraient dut sortir depuis la 70e au plus tard, ils n'ont plus de jus