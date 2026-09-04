OL-AJA : La VAR déchainée, mais Lyon passe devant

OL-AJA : La VAR déchainée, mais Lyon passe devant

Ligue 104 sept. , 19:36
parGuillaume Conte
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Drôle de début de match entre Lyon et l’AJ Auxerre, avec un but refusé de chaque côté. Openda pensait avoir ouvert le score avant d’être signalé hors jeu après visionnage pour une poignée de centimètres.
Ensuite, c’est Auxerre qui pensait passer devant grâce à Archer mais l’arbitre est revenu sur une faute initiale sur Tolisso. Les buts suivants, marqués par les défenseurs Bacher et Athekamé, ont ensuite été validés et c’est Lyon qui fait donc la course en tête dans ce match spectaculaire.
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Derniers commentaires

Chambreur à Lyon, Guendouzi reçoit une lourde sanction

Deux poids deux mesures ? C’est un énorme abruti c’est mérité.

Chambreur à Lyon, Guendouzi reçoit une lourde sanction

Oh... ce serait super qu'il fasse appel !... il prendra plus ! Mdr

Nuamah, le nouvel homme fort de l’OL

Le seum te va bien. ^^

Chambreur à Lyon, Guendouzi reçoit une lourde sanction

J'espère, pour le principe, qu'il fera appel, car c'est 2 poids, 2 mesures, avec ces mafias.

OL - Auxerre : les compos (19h sur Ligue 1+)

Openda rate bcp aussi, ce qu'il fait à la 83e c'est pas normal, il s'entête à vouloir tirer, tt le tps, tt le tps EDIT : tt le tps Lui et tolisso auraient dut sortir depuis la 70e au plus tard, ils n'ont plus de jus

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