Chambreur à Lyon, Guendouzi reçoit une lourde sanction

Visé par une enquête après son chambrage à Lyon la semaine dernière, Mattéo Guendouzi n’a pas été épargné par l’UEFA. Le milieu de Fenerbahçe a écopé d’une amende et d’une suspension pour quatre matchs.

L’UEFA n’a pas aimé les célébrations de Mattéo Guendouzi. En réponse aux insultes du Groupama Stadium lors du barrage retour de la Ligue des Champions le 26 août dernier, le milieu de Fenerbahçe avait longuement chambré ses détracteurs en tribunes. Certains ont estimé que le Français n’avait fait que fêter la qualification et répondre à des provocations, quand d’autres considèrent que l’ancien Marseillais a dépassé les limites face à l'Olympique Lyonnais

C’est effectivement l’opinion de l’instance européenne qui lui a infligé une amende de 50 000 euros ainsi qu’une suspension pour les quatre prochains matchs auxquels il sera éligible « pour avoir insulté des personnes présentes lors du match, provoqué les spectateurs et enfreint les règles fondamentales de bonne conduite ». A noter que le communiqué de l’UEFA concerne aussi son coéquipier Mason Greenwood, moins déchaîné à Lyon, mais tout de même sanctionné d’une amende de 30 000 euros et d’un match de suspension « pour avoir enfreint les règles fondamentales de bonne conduite ». Comme pour Mattéo Guendouzi, l’ailier anglais fait l’objet d’une période probatoire d'un an.

On apprend enfin qu’Antonio Ferreira, l’entraîneur des gardiens des Gones qui avait tenté d’asséner un coup de pied à Mattéo Guendouzi, se voit suspendu pour cinq matchs pour « coups et blessures graves ». Sa suspension pour deux de ces rencontres est assortie d'une période probatoire d'un an.