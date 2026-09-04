Avant de jouer le PSG, Monaco en plein bazar

Bien parti en Ligue 1, l'AS Monaco vit toutefois un mois de septembre agité et peut encore connaitre de gros départs dans les prochains jours. Une situation pas idéale au moment d'affronter le PSG.

Fin de mercato très agitée à l’AS Monaco avant de jouer le PSG ce vendredi pour le choc de la 3e journée de Ligue 1. Si sportivement, tout va bien avec la qualification en Conférence League et la récente victoire probante contre l’OM, dans les coulisses, la fin du mercato n’a pas donné satisfaction aux dirigeants. Les départs prévus, que ce soit Folarin Balogun ou Lamine Camara, n’ont pas eu lieu. Même celui assez surprenant de Pape Cabral vers l’Arabie Saoudite est en train d’exploser en vol après des soupçons de malversations dans les transferts dans le club d’Al Ahli. Le mercato se termine ce dimanche en Saudi Pro League, et Nice Matin révèle que Monaco est dans le flou le plus total concernant la vente de son jeune joueur, qui devait partir pour 10 millions d’euros tout de même.

Le fait que Balogun refuse au dernier moment de signer à Everton a fait voler en éclats le plan prévu par le club de la Principauté. Et il manque de l’argent dans les caisses. L’attaquant américain est invité à se trouver un nouveau club, lui qui n’a même pas été inscrit dans la liste des joueurs utilisables en C4, signe que Monaco compte encore sur son départ. Même chose pour Aleksandr Golovin, visiblement démangé par un retour au pays au point d’envisager de le faire dans les prochains jours, que ce soit pour signer au Spartak Moscou ou au Zénith Saint-Pétersbourg. Nice Matin précise que les discussions vont se poursuivre après le match face au PSG, ce week-end.