Leader provisoire, l’OL réagit avec autorité

3e journée de Ligue 1

Groupama Stadium

Olympique Lyonnais - AJ Auxerre 3-1

Buts pour l' OL : Bacher (28e), Athekame (31e), Nuamah (53e)

But pour l'AJA : Archer (42e)

Six jours après le triste nul à domicile face au Havre (1-1), l’Olympique Lyonnais a offert un bien meilleur spectacle à son public ce vendredi. Les hommes de Paulo Fonseca ont dominé l’AJ Auxerre (3-1) avec la manière, même si leur manque d’efficacité a d’abord retardé leur envol dans cette rencontre. Trouvé à plusieurs reprises en bonne position, Openda n’a pas réussi à trouver la faille, sauf lorsqu’il a vu la VAR refuser son but pour un léger hors-jeu.

Rien de grave puisque son coéquipier Bacher (1-0, 28e) a fini par ouvrir le score de la tête. Puis le latéral droit Athekame (2-0, 31e) a rapidement doublé la mise d’une frappe croisée. Le joli slalom de l’attaquant auxerrois Archer (2-1, 43e) a brièvement relancé le suspense. Mais après la tentative d’Openda sur la barre en fin de première période, Nuamah (3-1, 53e) remettait un coup sur la tête de la lanterne rouge toujours bloquée à zéro point en trois journées. De son côté, l’OL profite de cette victoire méritée pour prendre provisoirement la tête du championnat à la différence de buts par rapport au LOSC.