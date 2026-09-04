Liverpool : Barcola remplaçant face à Ipswich

Tout juste arrivé du PSG, où il n’a pas disputé le moindre match de la préparation, Bradley Barcola est bien dans le groupe pour le match face à Ispwich de ce vendredi soir. Mais l’attaquant français n’est pas titulaire, et le manager des Reds se réserve donc la possibilité de le faire entrer en jeu pendant la rencontre.