« Nous sommes proches du PSG », une recrue de l’OL s’enflamme

L'OL se prend clairement à rêver après son beau début de saison. Le nouveau gardien Dominik Greif ne cache pas son enthousiasme.

En France, il y a le PSG et les autres. Même à l’OM, où le recrutement a été copieux et ambitieux, et après un succès en championnat sur Paris, personne n’ose vraiment parler de titre. Le club de la capitale a fait la main basse sur le championnat, et si un exploit sur 34 journées est toujours envisageable sportivement, difficile de ne pas considérer le Paris SG comme l’éternel favori.

En dehors de son dernier revers à domicile contre Toulouse, l’Olympique Lyonnais réalisait un début de saison quasiment parfait. Co-leader avec le PSG avant la dernière journée, l’OL a surpris tous les observateurs avec ce lancement réussi malgré les nombreux départs pendant l’été. Pour Dominik Greif, arrivé pendant l’été de Majorque, c’est une très bonne surprise de découvrir Lyon et ses grandes ambitions.

Le gardien slovaque avoue que le changement est colossal pour lui. « Un effet énorme. Je ne pense pas que beaucoup de Slovaques aient joué pour un tel club. C'est une grande étape pour moi. J'en étais très heureux. J'ai joué en Liga pour Majorque, mais il est difficile de comparer leur niveau dans ce championnat avec celui où je suis maintenant. On le voit bien en ce moment avec Majorque qui peine au classement. Je ne veux pas dire que nous nous battons pour le titre, ce serait exagéré, mais nous sommes proches de Paris, donc les deux clubs sont dans des positions très différentes », a livré Dominik Greif au site de l’UEFA. Pas de regrets donc d'avoir quitté Majorque.

Pour le moment, l’OL ne vise pas de poursuivre le PSG, mais plutôt d’essayer de s’accrocher au podium, tout en redoutant un coup de moins bien avec son effectif très juste pour jouer sur tous les tableaux. Mais la « Greif » prend parfaitement à Lyon, et cela donne des idées à ceux qui ne sont pas habitués à être sur le devant de la scène.