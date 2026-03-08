ICONSPORT_360176_0070 (1)

L'OL empile les blessés, le Celta Vigo se frotte les mains

OL08 mars , 10:30
parClaude Dautel
En match aller des huitièmes de finale de l'Europa League, le Celta Vigo recevra l'OL jeudi prochain. Du côté du club espagnol, on constate que Lyon va arriver à bout de souffle et ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
L'Olympique Lyonnais fait figure d'ogre cette saison en Europa League, l'équipe de Paulo Fonseca ayant survolé la première phase de la C3. Mais, désormais, on entre dans une phase d'élimination directe et toutes les cartes sont redistribuées. Battu à la dernière seconde par le Real Madrid, vendredi soir en Liga, le Celta Vigo est tout de même en excellente forme, puisque le club de Galice était sur une série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Et au moment où l'OL tire la languer avec un effectif qui montre ses limites, les journalistes espagnols estiment qu'avec les blessés en plus, Lyon n'est probablement plus aussi favori que cela dans cette double confrontation.

L'OL plombé par les blessures

Andrés Onrubia Ramos, correspondant d'AS et de la Cadena Ser en France, a fait la liste des joueurs qui risquent de manquer le match aller contre Vigo, et même les deux. Et cela a effectivement de quoi faire peur aux supporters de l'Olympique Lyonnais et donner confiance à ceux du club espagnol. « Attention aux nombreuses blessures à l'Olympique Lyonnais, à moins d'une semaine de leur rencontre face au Celta Vigo en Ligue Europa : Fofana, Sulc et Moreira sont forfaits pour le match aller à Vigo. Maitland-Niles sera également absent. Kamara et Hateboer ne sont pas inscrits pour la Ligue Europa. Quant à Kluivert, sa participation reste incertaine », fait remarquer le journaliste. En espérant pour l'OL que le match de ce dimanche soir face au Paris Football Club n'engendre pas d'autres blessures au sein de l'effectif lyonnais. Car au moment où Paulo Fonseca admet que son équipe commence à souffrir, l'Europa League est une formidable raison d'être heureux pour Lyon.
Derniers commentaires

OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?

Sur le match de hier pourquoi pas?

OM : Les supporters désespèrent le clan Tapie

Toxique ! Voilà, c'est LE mot qui convient. J'avais du mal à le définir

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

Non mais laissé lui le temps au gamin non ? Il est arrivé il y a deux mois et oui il doit prendre en muscle mais ça ne se fait pas en deux mois, les mecs veulent tout d'un coup mais c'est un joueur en devenir. Franchement les journalistes sont devenus des influcenceurs

Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué

Encore et encore des conneries…

L'OL empile les blessés, le Celta Vigo se frotte les mains

C'est certain que le Celta comme Villareal , le Betis, Real Sociedad ou Bilbao est une bonne équipe de Liga il faudra un bon OL pour les sortir Mais en foot tant que le match n'est pas joué Ils ont battus Nice et Lille ce n'est pas un hasard.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

