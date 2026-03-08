L'OL empile les blessés, le Celta Vigo se frotte les mains

En match aller des huitièmes de finale de l'Europa League, le Celta Vigo recevra l'OL jeudi prochain. Du côté du club espagnol, on constate que Lyon va arriver à bout de souffle et ce n'est pas une mauvaise nouvelle.

L'Olympique Lyonnais fait figure d'ogre cette saison en Europa League, l'équipe de Paulo Fonseca ayant survolé la première phase de la C3. Mais, désormais, on entre dans une phase d'élimination directe et toutes les cartes sont redistribuées. Battu à la dernière seconde par le Real Madrid, vendredi soir en Liga, le Celta Vigo est tout de même en excellente forme, puisque le club de Galice était sur une série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Et au moment où l'OL tire la languer avec un effectif qui montre ses limites, les journalistes espagnols estiment qu'avec les blessés en plus, Lyon n'est probablement plus aussi favori que cela dans cette double confrontation.

L'OL plombé par les blessures

Andrés Onrubia Ramos, correspondant d'AS et de la Cadena Ser en France, a fait la liste des joueurs qui risquent de manquer le match aller contre Vigo, et même les deux. Et cela a effectivement de quoi faire peur aux supporters de l'Olympique Lyonnais et donner confiance à ceux du club espagnol. « Attention aux nombreuses blessures à l'Olympique Lyonnais, à moins d'une semaine de leur rencontre face au Celta Vigo en Ligue Europa : Fofana, Sulc et Moreira sont forfaits pour le match aller à Vigo. Maitland-Niles sera également absent. Kamara et Hateboer ne sont pas inscrits pour la Ligue Europa. Quant à Kluivert, sa participation reste incertaine », fait remarquer le journaliste. En espérant pour l'OL que le match de ce dimanche soir face au Paris Football Club n'engendre pas d'autres blessures au sein de l'effectif lyonnais. Car au moment où Paulo Fonseca admet que son équipe commence à souffrir, l'Europa League est une formidable raison d'être heureux pour Lyon.