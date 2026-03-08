L1 : Trois attaquants en lutte pour être joueur du mois de février

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

Non mais laissé lui le temps au gamin non ? Il est arrivé il y a deux mois et oui il doit prendre en muscle mais ça ne se fait pas en deux mois, les mecs veulent tout d'un coup mais c'est un joueur en devenir. Franchement les journalistes sont devenus des influcenceurs