Nantes en Ligue 2, il est fou de joie

FC Nantes08 mars , 11:30
parMehdi Lunay
Battu par Angers samedi, le FC Nantes se rapproche dangereusement de la Ligue 2. Une situation difficile à vivre pour les amoureux de ce grand club français. Walid Acherchour ne partage pas cette peine et tacle le clan Kita.
Face à son voisin angevin, le FC Nantes jouait une rencontre clé pour son avenir en Ligue 1. Malheureusement pour les Canaris, ce 25e match de championnat a abouti à une 16e défaite (0-1). 17e avec 17 points, le FCN réalise le pire exercice de son histoire et voit surtout les concurrents directs se détacher. Premier non relégable, Nice se situe 7 points devant. Le barragiste Auxerre a pris 2 unités d'avance samedi. L'octuple champion de France est bien parti pour rejoindre la Ligue 2 la saison prochaine.

Nantes doit payer les erreurs de Kita

Les supporters nantais et les amoureux du beau jeu, le fameux jeu à la Nantaise, sont évidemment très tristes de ce scénario. Si Walid Acherchour aime le football léché, il ne pleure pas le destin du FCN. Présent dans l'After Foot sur RMC, il s'est réjoui que le club paye les erreurs de son président Waldemar Kita. Le chroniqueur n'a pas digéré l'éviction de Luis Castro au profit d'Ahmed Kantari mais aussi l'accord avec le PSG pour décaler le match de la 26e journée.
« J’ai un énorme respect pour ceux qui y travaillent, pour la ville, pour la Beaujoire, pour ce club mythique de la Ligue 1. Mais, moi, je suis très content pour les Kita sportivement si ça descend. Qu’ils aillent jouer sur beIN Sports max 7 le vendredi à 20 heures ou le samedi sur beIN 2, mais moi c’est terminé Nantes en fait », a lâché Walid Acherchour. La réaction du président nantais et de son fils Franck, directeur général du FCN, est attendue en coulisses. Sur la sellette, Ahmed Kantari pourrait être viré dans les prochaines heures.
Loading