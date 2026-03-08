Beinsports a une terrible nouvelle pour la Ligue 1

La chaîne sportive franco-qatarie diffusera un match de Ligue 1 par journée de championnat jusqu'à la fin de la saison. Mais en attendant, Beinsports se montre impitoyable avec la LFP et les 18 clubs de L1.

Entre Beinsports et la Ligue de Football Professionnel, la guerre n'est pas du tout terminée, alors que le 27 janvier, le tribunal des activités économiques de Paris avait condamné la chaîne sportive à régler 4.130.000 euros à la LFP, soit trois échéances impayées. Au moment où certains reprochent à Nasser Al-Khelaifi de penser d'abord aux intérêts du Paris Saint-Germain et à ceux de Beinsports, qu'il dirige, qu'au football français dans son ensemble. Et ce n'est pas la dernière décision du média qui va faire changer d'avis de nombreux observateurs. Etienne Moatti et Sacha Nokovitch révèlent que Beinsports a finalement décidé de faire appel de sa condamnation à payer 4,1 millions d'euros à la LFP.

Beinsports et Canal+ s'acharnent contre la L1

Pour Beinsports, il est hors de question de baisser les armes aussi facilement, au moment où cette chaîne a décidé, avec Canal+, d'aller en cassation afin de réclamer 660 millions d'euros, estimant avoir été trompée lors de l'appel d'offres qui a abouti à la désignation, comme diffuseur de la Ligue 1, d'Amazon en juin 2021. De quoi alimenter Daniel Riolo, lequel crie au scandale depuis plusieurs mois concernant l'attitude de la chaîne franco-qatarie dirigée par Nasser Al-Khelaifi. Pour le journaliste de RMC, il est évident que le patron du PSG et de Beinsports est clairement en position de juge et partie, et que c'est un vrai conflit d'intérêt. Pas de quoi affoler les dirigeants des clubs de Ligue 1 qui ont accepté de se voir priver du Mondial 2026, pour lequel ils avaient fait une offre.

En attendant, Beinsports diffusera jusqu'à la fin de la saison un match de Ligue 1 et le hasard du calendrier fait que c'est cette chaîne qui donnera le match Lens-PSG. le 11 avril prochain. Un match qui pourrait être la finale pour le titre de Champion de France.