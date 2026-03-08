ICONSPORT_108268_0145 (1)

Beinsports a une terrible nouvelle pour la Ligue 1

TV08 mars , 11:00
parClaude Dautel
La chaîne sportive franco-qatarie diffusera un match de Ligue 1 par journée de championnat jusqu'à la fin de la saison. Mais en attendant, Beinsports se montre impitoyable avec la LFP et les 18 clubs de L1.
Entre Beinsports et la Ligue de Football Professionnel, la guerre n'est pas du tout terminée, alors que le 27 janvier, le tribunal des activités économiques de Paris avait condamné la chaîne sportive à régler 4.130.000 euros à la LFP, soit trois échéances impayées. Au moment où certains reprochent à Nasser Al-Khelaifi de penser d'abord aux intérêts du Paris Saint-Germain et à ceux de Beinsports, qu'il dirige, qu'au football français dans son ensemble. Et ce n'est pas la dernière décision du média qui va faire changer d'avis de nombreux observateurs. Etienne Moatti et Sacha Nokovitch révèlent que Beinsports a finalement décidé de faire appel de sa condamnation à payer 4,1 millions d'euros à la LFP.

Beinsports et Canal+ s'acharnent contre la L1

Pour Beinsports, il est hors de question de baisser les armes aussi facilement, au moment où cette chaîne a décidé, avec Canal+, d'aller en cassation afin de réclamer 660 millions d'euros, estimant avoir été trompée lors de l'appel d'offres qui a abouti à la désignation, comme diffuseur de la Ligue 1, d'Amazon en juin 2021. De quoi alimenter Daniel Riolo, lequel crie au scandale depuis plusieurs mois concernant l'attitude de la chaîne franco-qatarie dirigée par Nasser Al-Khelaifi. Pour le journaliste de RMC, il est évident que le patron du PSG et de Beinsports est clairement en position de juge et partie, et que c'est un vrai conflit d'intérêt. Pas de quoi affoler les dirigeants des clubs de Ligue 1 qui ont accepté de se voir priver du Mondial 2026, pour lequel ils avaient fait une offre.
En attendant, Beinsports diffusera jusqu'à la fin de la saison un match de Ligue 1 et le hasard du calendrier fait que c'est cette chaîne qui donnera le match Lens-PSG. le 11 avril prochain. Un match qui pourrait être la finale pour le titre de Champion de France.
Derniers commentaires

OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?

Sur le match de hier pourquoi pas?

OM : Les supporters désespèrent le clan Tapie

Toxique ! Voilà, c'est LE mot qui convient. J'avais du mal à le définir

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

Non mais laissé lui le temps au gamin non ? Il est arrivé il y a deux mois et oui il doit prendre en muscle mais ça ne se fait pas en deux mois, les mecs veulent tout d'un coup mais c'est un joueur en devenir. Franchement les journalistes sont devenus des influcenceurs

Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué

Encore et encore des conneries…

L'OL empile les blessés, le Celta Vigo se frotte les mains

C'est certain que le Celta comme Villareal , le Betis, Real Sociedad ou Bilbao est une bonne équipe de Liga il faudra un bon OL pour les sortir Mais en foot tant que le match n'est pas joué Ils ont battus Nice et Lille ce n'est pas un hasard.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

