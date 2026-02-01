Nartey à l'OL, ils sont déjà amoureux

L'Olympique Lyonnais marche sur l'eau en ce moment, et il suffit de voir le but marqué par Noah Nartey pour sa première au Groupama Stadium.

10 victoires de suite et des recrues qui empilent les buts, les supporters de l’OL se pincent pour y croire ce dimanche, après le dernier succès contre le LOSC. A peine les valises posées, Noah Nartey a trouvé le chemin des filets pour devenir l’unique buteur de la rencontre face à Lille (1-0). Des débuts de rêve pour l’ancien joueur de Brondby qui était partout sur le terrain, et a montré des qualités techniques prometteuses.

Les statistiques ne mentent pas pour le Danois, avec notamment 50 ballons touchés en 90 minutes et 8 ballons récupérés également. Mais c’est surtout le fait que tout ce que fait Lyon en ce moment se transforme en or qui a de quoi épater. Car s’il n’a pas encore le rythme de la Ligue 1 après un mois sans jouer, Nartey était là au bon moment et au bon endroit pour marquer.

De quoi donner encore plus de choix à Paulo Fonseca pour la suite de la saison, ce qui a le don de faire saliver les supportes de l’OL. « Avec un milieu comme ça, on peut viser haut », « Nartey qui marque pour ses débuts, tout nous réussit », « je pense que le mercato d’hiver est encore plus fort que celui d’été, c’est dire », « ils vont nous sortir un nouveau joueur comme ça à chaque fois ? », « j’ai beaucoup aimé Nartey, simple et efficace pour une première », ont savouré les fans lyonnais, pour qui l’OL peut voir la suite de la saison avec optimisme.

Après Endrick, l’intégration de la dernière recrue est en tout cas réussie avec cette première contre Lille.