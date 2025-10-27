Dans l'After Foot, Daniel Riolo estime que finalement Didier Deschamps rend un service énorme en ne retenant pas Corentin Tolisso. Car le capitaine de Lyon est plus performance avec son club.

C'est un dossier qui agace les supporters lyonnais à chaque pause internationale, le sélectionneur national français oublie de convoquer Corentin Tolisso, alors que ce dernier enchaîne les bonnes performances et pèse énormément dans le jeu de l'OL. Cela a encore été le cas dimanche soir contre Strasbourg, et cela même si Coco Tolisso a vu son penalty être repoussé par le gardien alsacien . Pour Daniel Riolo, sans le vouloir, Didier Deschamps rend probablement un énorme service à l'Olympique Lyonnais en ne faisant plus venir le champion du monde 2018 en équipe de France. Même si c'est forcément regrettable pour le milieu de 31 ans, l'OL profite à 100% de son meneur de jeu et c'est susceptible de peser lourd dans le classement final de l'équipe de Paulo Fonseca en Ligue 1. Le journaliste, qui n'apprécie pas Didier Deschamps, ironise sur ce choix.

Tolisso barré en équipe de France, tant mieux pour l'OL

Depuis le début de la saison, je dis et les supporters lyonnais disent qu’il est assez hallucinant de voir le retour de certains joueurs chez les Bleus et pas Corentin Tolisso. Mais honnêtement, j’ai envie de dire aux supporters de l’OL, finalement, il ne vaut pas mieux qu’il aille en équipe de France. Tant mieux pour Lyon, il est tellement important pour l’OL et s’il n’était pas là, j’ai l’impression qu’il n’y aurait pas d’autre guide, que lui ajouter les Bleus dans son calendrier, ça serait de trop. Peut-être que lui aimerait, évidemment, mais quelque part, il s’économise en n'allant pas en équipe de France », fait remarquer le journaliste de RMC. Dans l' After Foot , Daniel Riolo apprécie les prestations de Corentin Tolisso et ne s'en cache pas, quitte à taper sur la tête du sélectionneur français, lequel n'a pas convoqué le joueur lyonnais depuis l'Euro 2021. «», fait remarquer le journaliste de RMC.

On imagine cependant que Corentin Tolisso a lui le désir de retrouver l'équipe de France, d'autant que le Mondial 2026 se profile et que pour le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, c'est probablement la dernière occasion de participer à une compétition de ce standing sous le maillot tricolore. A voir si Didier Deschamps fera appel à lui lors de la dernière pause internationale de l'année 2025. Si ce n'est pas le cas en novembre, alors le joueur de l'OL aura probablement compris le message.