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Eric Roy

Le splendide geste de Brest avec la casquette d'Eric Roy

Brest04 sept. , 18:30
parQuentin Mallet
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En hommage à Eric Roy, emporté tragiquement cet été par un cancer du pancréas, le Stade Brestois a décidé de commercialiser une réplique de son illustre casquette dont les bénéfices de la vente seront reversés au fonds de dotation du CHU de Brest, service oncologie.
Le 17 juin dernier, le Stade Brestois et la famille du football français étaient en deuil. Frappé par un cancer du pancréas, Eric Roy est parti entouré des siens et a laissé un grand vide dans le cœur des gens. Rapidement devenu une icône du club du bout de l'ouest, le natif de Nice était un entraineur très apprécié, aussi bien pour son franc parler que pour sa sympathie à l'égard des autres.
La trace qu'il a laissée sur ce club est d'ailleurs indélébile : grâce à son travail, Brest a conclu la saison 2023-2024 à la troisième place de la Ligue 1 et a ensuite découvert les joies de la Ligue des champions la saison suivante, tout en allant jusqu'aux barrages après une phase de championnat impressionnante. Près de trois mois après sa mort, le SB29 a décidé de commercialiser une réplique de sa mythique casquette, afin de reverser les bénéfices à INNOVEO, le fonds de dotation du CHU de Brest qui finance la recherche médicale et des équipements de pointe en cancérologie.
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La casquette d'Eric Roy commercialisé pour aider la recherche

« Comme un symbole de courage et de résilience, cette casquette était indissociable d’Éric Roy. Pour lui rendre hommage, le Stade Brestois 29 lance aujourd’hui une réédition de ce modèle fétiche à son effigie. Au-delà du souvenir et de l’hommage, cette casquette porte également un message de solidarité. Les bénéfices de sa vente seront reversés à INNOVEO, le Fonds de dotation du CHU de Brest, au profit plus particulièrement du service oncologie. L’occasion de remercier et de saluer l’ensemble des équipes de ce service pour leur accompagnement, leur dévouement et leur engagement auprès des patients, comme ça été le cas auprès de notre regretté coach. Une casquette pour rendre hommage. Une casquette pour soutenir une cause », apprend-on dans le post X du club breton.
Une initiative qui touche beaucoup les supporters, même ceux d'autres clubs, alors qu'ils sont nombreux à affirmer dans l'espace commentaires qu'ils achèteront la casquette.
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Quelle époque de merde , le mec a même pas choisit sa destination

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...Et son agent alors, c'etait encore plus poignant !

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quand tu auras son age tes joues aussi tomberont même se qu'il y a dans ton pantalon c'est la loi de la gravite

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