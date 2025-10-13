Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE

Présent au Festival Lumière à Lyon dimanche, Kad Merad en a profité pour présenter le film « Apocalypse Now ». Mais aussi pour déclarer son amour à l’AS Saint-Etienne alors que le lieu ne s’y prêtait absolument pas.

Malgré la descente en Ligue 2 la saison dernière, l’AS Saint-Etienne peut à nouveau constater la fidélité de ses supporters. Le stade Geoffroy-Guichard reste particulièrement garni depuis le début de l’exercice. On pourrait par exemple y retrouver un certain Kad Merad qui a révélé sa passion pour les Verts dans un contexte totalement inattendu. Invité au Festival Lumière, un événement autour du cinéma qui se déroule jusqu’au 19 octobre, le célèbre acteur a profité de sa venue à Lyon pour présenter le fim « Apocalypse Now ». Mais aussi pour déclarer sa flamme à l’AS Saint-Etienne chez le rival régional.

« Ce que j'aime de Lyon ? J’aime bien les Lyonnais, a d’abord confié Kad Merad au quotidien régional Le Progrès, après la cérémonie d’ouverture du festival du cinéma. Je ne connais pas très bien Lyon mais à chaque fois que je viens je mange très bien, j'aime la gastronomie, les bouchons. J’aime bien que vous ne soyez pas très loin de Saint-Etienne. J’ai grandi dans la région. Je suis un Vert mais il ne faut pas le dire ici. » Une déclaration osée pour celui qui a grandi à Balbigny dans la Loire. D’autant que les situations respectives des deux rivaux ne devraient pas inciter les Stéphanois à chambrer.

Pendant que les Verts d’Eirik Horneland bataillent pour retrouver l’élite la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais se porte très bien en Ligue 1. Ses problèmes financiers et l’affaiblissement de son effectif ne l’empêchent pas d’occuper la quatrième place après sept journées. Suite à sa sortie, Kad Merad n’a donc pas trop intérêt à débattre avec les supporters locaux.