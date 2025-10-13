Kad Merad

Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE

OL13 oct. , 19:00
parEric Bethsy
1
Présent au Festival Lumière à Lyon dimanche, Kad Merad en a profité pour présenter le film « Apocalypse Now ». Mais aussi pour déclarer son amour à l’AS Saint-Etienne alors que le lieu ne s’y prêtait absolument pas.
Malgré la descente en Ligue 2 la saison dernière, l’AS Saint-Etienne peut à nouveau constater la fidélité de ses supporters. Le stade Geoffroy-Guichard reste particulièrement garni depuis le début de l’exercice. On pourrait par exemple y retrouver un certain Kad Merad qui a révélé sa passion pour les Verts dans un contexte totalement inattendu. Invité au Festival Lumière, un événement autour du cinéma qui se déroule jusqu’au 19 octobre, le célèbre acteur a profité de sa venue à Lyon pour présenter le fim « Apocalypse Now ». Mais aussi pour déclarer sa flamme à l’AS Saint-Etienne chez le rival régional.
« Ce que j'aime de Lyon ? J’aime bien les Lyonnais, a d’abord confié Kad Merad au quotidien régional Le Progrès, après la cérémonie d’ouverture du festival du cinéma. Je ne connais pas très bien Lyon mais à chaque fois que je viens je mange très bien, j'aime la gastronomie, les bouchons. J’aime bien que vous ne soyez pas très loin de Saint-Etienne. J’ai grandi dans la région. Je suis un Vert mais il ne faut pas le dire ici. » Une déclaration osée pour celui qui a grandi à Balbigny dans la Loire. D’autant que les situations respectives des deux rivaux ne devraient pas inciter les Stéphanois à chambrer.

Lire aussi

L'ASSE craint un énorme coup durL'ASSE craint un énorme coup dur
Pendant que les Verts d’Eirik Horneland bataillent pour retrouver l’élite la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais se porte très bien en Ligue 1. Ses problèmes financiers et l’affaiblissement de son effectif ne l’empêchent pas d’occuper la quatrième place après sept journées. Suite à sa sortie, Kad Merad n’a donc pas trop intérêt à débattre avec les supporters locaux.
1
Articles Recommandés
edf le psg met la pression deschamps prefere en rire deschamps 53 398573
Equipe de France

L'UEFA veut rendre sexy les qualifications pour le Mondial

ICONSPORT_258202_0106
ASSE

ASSE-OL : Le procès des lanceurs de pièces reporté

ICONSPORT_271638_0245
OM

OM : Son armada s'agrandit, De Zerbi se régale

ICONSPORT_273378_0563
Equipe de France

TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

19:30
L'UEFA veut rendre sexy les qualifications pour le Mondial
18:40
ASSE-OL : Le procès des lanceurs de pièces reporté
18:20
OM : Son armada s'agrandit, De Zerbi se régale
18:05
TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
18:00
Lamine Yamal au PSG, la DNCG refuse
17:40
La compo de l'équipe de France contre l'Islande déjà dévoilée
17:30
La FIFA ne rigole pas, Lille va prendre cher
17:00
Ayyoub Bouaddi et la France, terrible désillusion ?
16:30
Nantes : Kurzawa en joker, ça chauffe

Derniers commentaires

Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE

C'est tout sauf une star

Lamine Yamal, le PSG refuse de signer le nouveau Neymar

Le talent est là mais trop d'égo.

ASSE-OL : Le procès des lanceurs de pièces reporté

N'auriez pas trouvé une p'tite pièce par hasard ?

Lamine Yamal au PSG, la DNCG refuse

Honnêtement aucun supporter du PSG n'y croit non plus, rires.

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Le PSG a fait quoi durant + d un siècle sans le butane ? A citer Montpellier, n oublie pas Lyon et l OM

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading