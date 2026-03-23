OL : Letexier a le melon, un arbitre craque

L'arbitre du match OL-Monaco a les oreilles qui sifflent depuis dimanche et le penalty accordé à l'ASM. François Letexier a agacé pas mal de monde, y compris chez les anciens arbitres.

Agé de 52 ans, Saïd Ennjimi n'est plus en fonction, mais l'ancien arbitre a toujours l'oeil sur les performances de ceux qui officient désormais à sa place. Et ce lundi, il a été interrogé par Jérôme Rothen sur la prestation de François Letexier, l'un des meilleurs arbitres du monde, lors du match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Car l'arbitre de ce choc fait l'objet de vives critiques suite à l'action de jeu qui a mené au penalty accordé au club de la Principauté. Mais en plus, Corentin Tolisso a affirmé que François Letexier avait été très arrogant lorsqu'il est allé lui demander des explications. Pour Saïd Ennjimi, tout cela n'est pas normal du tout, et les arbitres français qui officient en Europe devraient aussi bien se comporter en Ligue 1 que lorsqu'ils officient sur la scène européenne.

François Letexier dans la tourmente

Pour l'ancien arbitre international, François Letexier s'est raté lors d'OL-Monaco et il doit rapidement reprendre ses esprits. « Ma question, c’est de savoir comment ils font (Ndlr : la VAR) pour passer au travers de tout cela (...) Letexier aurait pu revenir sur sa décision, car il y a un tirage de maillot sur Endrick. Une faute non sifflée peut s'entendre, mais l'arrogance est plus difficile à accepter, prévient Saïd Ennjimi, qui appelle ses successeurs à une plus grande modestie. Je ne pense pas que Corentin Tolisso soit le plus méchant de notre Ligue 1. Pour moi, les arbitres doivent accepter que leur égo n'a pas sa place sur le terrain et que ce que l'on attend d'eux, c’est de la froideur et du calme. En plus, en Ligue des champions, ils sont d’un calme absolu, je me demande pourquoi ils ne réitèrent pas cela en Championnat. »