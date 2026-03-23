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François Letexier - Arbitre

OL : Letexier a le melon, un arbitre craque

OL23 mars , 20:40
parClaude Dautel
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L'arbitre du match OL-Monaco a les oreilles qui sifflent depuis dimanche et le penalty accordé à l'ASM. François Letexier a agacé pas mal de monde, y compris chez les anciens arbitres.
Agé de 52 ans, Saïd Ennjimi n'est plus en fonction, mais l'ancien arbitre a toujours l'oeil sur les performances de ceux qui officient désormais à sa place. Et ce lundi, il a été interrogé par Jérôme Rothen sur la prestation de François Letexier, l'un des meilleurs arbitres du monde, lors du match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Car l'arbitre de ce choc fait l'objet de vives critiques suite à l'action de jeu qui a mené au penalty accordé au club de la Principauté. Mais en plus, Corentin Tolisso a affirmé que François Letexier avait été très arrogant lorsqu'il est allé lui demander des explications. Pour Saïd Ennjimi, tout cela n'est pas normal du tout, et les arbitres français qui officient en Europe devraient aussi bien se comporter en Ligue 1 que lorsqu'ils officient sur la scène européenne.

François Letexier dans la tourmente

Pour l'ancien arbitre international, François Letexier s'est raté lors d'OL-Monaco et il doit rapidement reprendre ses esprits. « Ma question, c’est de savoir comment ils font (Ndlr : la VAR) pour passer au travers de tout cela (...) Letexier aurait pu revenir sur sa décision, car il y a un tirage de maillot sur Endrick. Une faute non sifflée peut s'entendre, mais l'arrogance est plus difficile à accepter, prévient Saïd Ennjimi, qui appelle ses successeurs à une plus grande modestie. Je ne pense pas que Corentin Tolisso soit le plus méchant de notre Ligue 1. Pour moi, les arbitres doivent accepter que leur égo n'a pas sa place sur le terrain et que ce que l'on attend d'eux, c’est de la froideur et du calme. En plus, en Ligue des champions, ils sont d’un calme absolu, je me demande pourquoi ils ne réitèrent pas cela en Championnat. »
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Riolo a le droit de ne pas aimer le football pratiqué par Endrick - moi-même il m'exaspère souvent, mais ses remarques racistes, répétées, le concernant, ainsi que tous les joueurs brésiliens, sont immondes. Endrick vient d'une famille très pauvre, ou manger convenablement était un souci. Il a dû faire preuve d'une force de caractère énorme pour arriver où il est. Il n'a pas eu la chance de faire des études, de bénéficier du même environnement qu'un Akliouche, mais cela ne justifie en aucun les jugements de Riolo à son égard. Tous ses coéquipiers disent que c'est un mec sympa, adorable dans un vestiaire. Il y a un très bon portrait de lui fait par L1+. Est-ce qu'au moins Riolo a pris la peine de le regarder ou il se contente d'un délit de faciès ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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