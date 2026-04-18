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Luis Henrique

L'OL veut rapatrier un ex-Marseillais en France

OL18 avr. , 12:40
parMehdi Lunay
2
Très bien vendu par Marseille l'été dernier, Luis Henrique a grandement déçu l'Inter cette saison. Son départ est déjà prévu pour l'été prochain. L'ailier brésilien ne manque pas de prétendants en Europe, à commencer par Lyon.
On reprochait souvent à Pablo Longoria de vendre trop vite les joueurs marseillais. L'ex-président de l'OM ne s'était pourtant pas trompé pour Luis Henrique. L'ailier brésilien avait été cédé contre 23 millions d'euros (hors bonus) à l'Inter Milan l'été dernier. Un prix énorme selon les observateurs à l'époque et c'est encore plus le cas après la faible saison de Luis Henrique en Italie. Il n'a inscrit qu'un petit but en Serie A, délivrant également 3 passes décisives. Un maigre bilan auquel s'ajoute un niveau décevant dans les gros matchs, notamment en Ligue des champions.

Lyon pense à Luis Henrique au mercato

Le joueur de 24 ans se dirige vers un départ au prochain mercato estival. Un scénario d'autant plus crédible que les candidats pour le recruter ne manquent pas. Selon le média turc Fotomac, l'Olympique Lyonnais fait partie des prétendants. Les Gones ont besoin de son profil d'ailier rapide, très bon dribbleur. Malick Fofana risque de quitter l'OL au mercato tout comme d'autres attaquants lyonnais si les comptes du club l'exigent.
Un prêt avec option d'achat serait la meilleure option pour des Gones aux finances fragiles. Cette stratégie ne sera pas simple à réussir. En effet, l'Inter demande au moins 20 millions d'euros au mercato. Un prix ambitieux mais atteignable puisque la concurrence européenne est fournie dans ce dossier. Besiktas, Bournemouth, Everton, Aston Villa, Monaco et même Marseille sont annoncés sur les rangs pour Luis Henrique.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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