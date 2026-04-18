L'OL veut rapatrier un ex-Marseillais en France

Très bien vendu par Marseille l'été dernier, Luis Henrique a grandement déçu l'Inter cette saison. Son départ est déjà prévu pour l'été prochain. L'ailier brésilien ne manque pas de prétendants en Europe, à commencer par Lyon.

On reprochait souvent à Pablo Longoria de vendre trop vite les joueurs marseillais. L'ex-président de l' OM ne s'était pourtant pas trompé pour Luis Henrique. L'ailier brésilien avait été cédé contre 23 millions d'euros (hors bonus) à l'Inter Milan l'été dernier. Un prix énorme selon les observateurs à l'époque et c'est encore plus le cas après la faible saison de Luis Henrique en Italie. Il n'a inscrit qu'un petit but en Serie A, délivrant également 3 passes décisives. Un maigre bilan auquel s'ajoute un niveau décevant dans les gros matchs, notamment en Ligue des champions.

Lyon pense à Luis Henrique au mercato

Fotomac, l' Le joueur de 24 ans se dirige vers un départ au prochain mercato estival. Un scénario d'autant plus crédible que les candidats pour le recruter ne manquent pas. Selon le média turc, l' Olympique Lyonnais fait partie des prétendants. Les Gones ont besoin de son profil d'ailier rapide, très bon dribbleur. Malick Fofana risque de quitter l'OL au mercato tout comme d'autres attaquants lyonnais si les comptes du club l'exigent.

Un prêt avec option d'achat serait la meilleure option pour des Gones aux finances fragiles. Cette stratégie ne sera pas simple à réussir. En effet, l'Inter demande au moins 20 millions d'euros au mercato. Un prix ambitieux mais atteignable puisque la concurrence européenne est fournie dans ce dossier. Besiktas, Bournemouth, Everton, Aston Villa, Monaco et même Marseille sont annoncés sur les rangs pour Luis Henrique.