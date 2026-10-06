L'OL valide un départ majeur cet hiver

En toute fin du dernier mercato estival, Nicolas Tagliafico devait quitter l'OL. Finalement, l'Argentin est resté. Mais un départ est toujours dans les tuyaux.

L'Olympique Lyonnais a vécu un été chargé sur le marché des transferts. La fin du mercato a même été plus stressante que jamais. L'arrivée de Youssouf Fofana en provenance de l'AC Milan dépendait notamment du départ de Nicolas Tagliafico vers l'Atlético de Madrid ou la Juventus. Mais l'Argentin n'a finalement pas quitté l 'OL , à son grand désarroi. Rien n'est gravé dans le marbre concernant l'ancien joueur de l'Ajax, puisqu'un départ est toujours d'actualité compte tenu de sa situation contractuelle. Tagliafico sera en fin de contrat à Lyon l'été prochain, ce qui pourrait pousser la direction rhodanienne à envisager son départ lors du mercato hivernal. Et la Juventus reste une belle option pour lui.

Tagliafico, le départ de l'OL se précise

Selon des informations rapportées par Tutto Juve, qui s'appuie sur des échos venus de France, la Vieille Dame devrait revenir à l'action dans quelques semaines pour recruter Tagliafico, qui est une cible de longue date. L'OL pourrait accepter une proposition revue à la baisse, ce qui ferait également les affaires du club piémontais. À noter que Manchester United est également cité comme une destination crédible pour le champion du monde 2022.

Cette saison à l'OL, Tagliafico est en concurrence avec Abner Vinicius et Mohamed Ouédraogo. Son temps de jeu est donc davantage menacé, même si les Gones veulent profiter de son expérience jusqu'au bout. L'Argentin reste attaché au club lyonnais, avec lequel il a disputé plus de 130 matchs depuis son arrivée en 2022. À 34 ans, l'histoire d'amour entre lui et Lyon semble toucher à sa fin. Reste désormais à faire en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte. Rien d'insurmontable sur le papier, à l'heure où Lyon doit impérativement faire des économies.