L'OL tient son héros et le remercie

OL14 déc. , 18:00
parGuillaume Conte
Précieuse victoire pour l'OL ce dimanche face au Havre (1-0). Un succès rendu possible grâce à l'état de grâce de Dominik Greif, le portier lyonnais.
L’Olympique Lyonnais a réussi à prendre les trois points ce dimanche face au Havre, mais que ce fut difficile. Les Rhodaniens ont eu besoin d’un but de Pavel Sulc sur une belle action pour s’imposer et revenir dans le Top6 de la Ligue 1. Mais sur le contenu, cela n’a clairement pas été rassurant et la trêve arrive à point nommé pour les joueurs de Paulo Fonseca, qui devront toutefois mettre un dernier coup de collier en Coupe de France dans un match à domicile contre une équipe de R1.

Dominik Greif fait l'unanimité

Mais en ce qui concerne la Ligue 1, il va falloir faire mieux. La preuve avec cette élection parlante pour le trophée d’homme du match à l’OL. Sans le moindre doute, c’est Dominik Greif qui a récolté les lauriers avec 57 % des votes du public lyonnais. Très loin devant le décisif Afonso Moreira et ses 22 %.
Auteur notamment d’une parade décisive en seconde période sur une mauvaise relance de la tête de Mata, le Slovaque a démontré toutes ses qualités, mais ce n’est jamais bon signe quand votre gardien est élu homme du match. Si en plus de cela, Greif se met à repousser les pénaltys, alors l’OL va clairement se frotter les mains d’avoir fait venir l’ancien de Majorque, qui est en totale confiance depuis son arrivée à Lyon. C'est le deuxième pénalty qu'il repousse ainsi cette saison. Cela fait donc une nouvelle clean-sheet pour l’OL, qui retrouve à ce niveau ses bonnes habitudes et s’offre ainsi une place au chaud avant la reprise au mois de janvier.
Derniers commentaires

Martin Satriano, l’OL n’en peut plus

No panic il aura prochainement un péno pour se relancer 😄

L'OL tient son héros et le remercie

Le héro c'est le havrais qui a loupé le peno et la reprise sur peno, c'est une arnaque 😄

L1 : Lens finit 2025 leader, Lille miraculé

T'en rêves hein 😄

L1 : Lens finit 2025 leader, Lille miraculé

Bravo Lens champions d'Automne c'est costaud,un bon rival 👍

L'OM se fixe un nouvel objectif à 25 ME

Va a L OM, y a déjà beaucoup de joueurs de PL

