OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu te le fais prêter, et en plus on ne l'achetera pas... Et sinon, il te passe le bonjour !!!
Valide copain !
Fonseca ne sera plus l'entraîneur l'année prochaine ... Salaire trop élevé et ses fins de saison sont douteuses ...
C'est de la folie d'avoir fait venir Yaremchuk ...
Quel niveau … 😤😤🇵🇹🇧🇷🇺🇦🇫🇷
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter Lorient 🔴🔵 #OLFCL
La composition pour affronter l’@OL