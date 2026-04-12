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Groupama Stadium Lyon

OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 112 avr. , 19:46
parAlexis Rose
11
29e journée de Ligue 1 :
La compo de l’Olympique Lyonnais : Greif - Kango, Mata, Niakhaté, Abner - Maitland-Niles, Morton, Nartey - Ghezzal, Yaremchuk, Afonso Moreira.
La compo du FC Lorient : Mvogo - Meïté, Adjei, Faye - Le Bris, Avom Ebong, Cadiou, Kouassi - Pagis, Dieng, Makengo.

Ligue 1

12 avril 2026 à 20:45
Olympique Lyonnais
Yaremchuk49'Tolisso56'
2
0
Live73'
Lorient
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
73
ENTRE
D. Yongwa Ngameni
LorientLorient
SORT
K. Kouassi
LorientLorient
67
Bamba Dieng
LorientLorient
But
56
C. Tolisso
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
But
49
R. Yaremchuk
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Voir Les Détails Complets Du Match
11
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Bonne nouvelle pour l'OM, le nouveau boss ne connait pas le foot

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Quel niveau … 😤😤🇵🇹🇧🇷🇺🇦🇫🇷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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