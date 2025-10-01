L'OL seul leader, l'arbitrage a vraiment faussé la Ligue 1

Depuis le début de la saison, plusieurs décisions arbitrales ont fait du bruit en Ligue 1. Et selon un compte spécialisé, l'Olympique Lyonnais devrait être seul en tête de la Ligue 1 sans ces erreurs.

Les supporters des 18 clubs de Ligue 1 sont persuadés que les arbitres en veulent personnellement à leurs différentes équipes, mais cela relève très souvent de la mauvaise foi. Cependant, un compte spécialisé, @ArbitreVAR, s'est attaqué aux décisions arbitrales sujettes à caution depuis le début du championnat de L1, en tenant compte des prises de position et aux débriefs faites par la direction technique de l'arbitrage, qui revient sur les décisions prises après chaque journée de Ligue 1.

Pour l'internaute derrière ce compte, qui fait preuve d'une vraie pédagogie, ce qui lui vaut parfois la critique de supporters énervés, les trois clubs les plus impactés négativement par ces erreurs sont Lille, l'OL et Le Havre. Selon son classement, Lyon a été privé d'un peu plus d'un point et devrait donc être seul en tête de la Ligue 1, le PSG étant presque à l'équilibre alors que les deux formations sont à égalité au classement. Tandis que l'OM, Lorient, Lens et Rennes ont un point de plus qu'ils ne devraient avoir.

Un classement de Ligue 1 faussé par les erreurs de l'arbitre

Le compte Check VAR Ligue 1 n'a pas pour vocation de pointer du doigt les arbitres, mais juste quantifier l'impact de certaines décisions. Car depuis le début de l'actuelle saison, il ne s'est pas passé une seule journée de championnat sans qu'une polémique n'éclate. Au point que dimanche dernier, le président du LOSC a fait part de son exaspération, ce qui peut se comprendre car son équipe a virtuellement été privée de 1,58 point cette année. « Je cible uniquement les polémiques qui ont un impact direct sur la suite du match : carton rouge, penalty, buts. Par exemple, je ne prends pas en compte les 6 mètres au lieu de corners, les erreurs de « touches », etc. Leurs effets en termes de proba sont trop minimes », précise l'auteur du compte, qui précise avoir réuni des supporters des différents clubs pour lui faire remonter les possibles erreurs d'arbitrage, qu'il étudie ensuite au cas par cas.