L’OL se voit déjà au Stade de France

L'OL recevra Laval en 1/8e de finale de la Coupe de France. Un tirage au sort clément, qui envoie du rêve aux supporters lyonnais.

Une qualification sur le terrain de Lille, l’élimination de l’ultra-favori le PSG, un tirage au sort plutôt favorable en 1/8e de finale, les supporters lyonnais se prennent clairement à rêver en. Coupe de France . Difficile de se projeter trop loin dans une compétition aussi incertaine que Dame Coupe, mais le fait de recevoir l’OL en 1/8e de finale donne clairement des idées aux sympathisants lyonnais, qui ont bien envie de se rendre au Stade de France au mois de mai prochain.

L’élimination du PSG a mis indirectement un coup de pression aux formations comme l’OL et l’OM, qui courent depuis plus de 10 ans derrière un trophée. Les supporters l’ont bien compris en tout cas. « On doit gagner ce trophée. Sans le PSG, ça doit être un objectif », « Faites pas les cons on a un Stade de France à aller chercher », « Elle est pour nous cette année les gars », « les gros s’affrontent et on reçoit Laval, c’est pour nous », « C’est du tout droit pour nous pendant que les gros s’affrontent », ont lancé les suiveurs de l’OL, persuadés qu’il y a des signaux qui ne trompent dans ce tirage au sort.

En effet, l’OM sera opposé à Rennes et Monaco ira à Strasbourg, ce qui fera forcément des dégâts chez les outsiders de cette compétition.