Pagis ICONSPORT_365154_0201

L'OL s'attaque à un ailier à 25 millions d'euros

OL04 mai , 12:20
parCorentin Facy
5
Auteur d’une saison monstrueuse à Lorient avec 10 buts et 3 passes décisives, Pablo Pagis attire l’attention de nombreux clubs de Ligue 1. C’est le cas de l’OM ou encore de Lens… mais aussi de l’OL.
Pablo Pagis est un joueur qui ne laisse personne indifférent lors des matchs du FC Lorient. Au-delà de ses excellentes statistiques, l’ailier de 23 ans a un truc en plus et les cadors du championnat de France l’ont bien compris. Comme indiqué ces dernières heures, le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille ou encore Lens sont très intéressés par le profil de Pablo Pagis, dont le contrat en Bretagne court jusqu’en juin 2027. A un an de la fin du bail de son attaquant, le club lorientais sait qu’il faut vendre Pablo Pagis, faute d’accord pour une prolongation.
Dans ce dossier, un quatrième poids lourd de Ligue 1 s’est invité selon les informations de Mohamed Toubache-Ter : l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, qui pourrait perdre Endrick ou encore Malick Fofana à la fin de la saison, cherche à renforcer son secteur offensif et a jeté son dévolu sur l’ailier du FC Lorient. Problème, les Merlus se montrent très gourmands pour lâcher leur numéro 10. Selon l’insider, l’OL valorise Pablo Pagis à environ 15 millions d’euros sur le marché des transferts, notamment en raison de sa situation contractuelle.

L'OL craque pour Pablo Pagis

Mais de son côté, le pensionnaire du Moustoir ne veut pas entendre parler d’un départ de son meilleur joueur pour moins… de 25 millions d’euros. A une telle somme, impossible pour l’Olympique Lyonnais de s’aligner, même en cas de qualification en Ligue des Champions, comme cela est fortement probable depuis la victoire face à Rennes dimanche soir. Certes, l’OL va bénéficier d’un énorme bonus de la part de l’UEFA, mais il n’est pas question pour Michele Kang de faire n’importe quoi avec cet argent en surpayant des joueurs. Lyon ne mettra donc jamais 25 millions d’euros sur Pablo Pagis et la question est plutôt de savoir si Matthieu Louis-Jean parviendra à faire entendre la raison aux Merlus en revoyant ce tarif à la baisse. Ou si la piste Pagis sera simplement abandonnée par l’OL afin de se concentrer sur des dossiers moins onéreux.
P. Pagis

P. Pagis

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs26
Buts10
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
L'OM a avancé concernant la candidature de Julien Fournier.
OM

OM : Julien Fournier en pole pour remplacer Medhi Benatia

Luis Henrique ICONSPORT_312820_0056
OL

OL : Lyon ne lâche pas Luis Henrique !

Le Vélodrome pourrait bouillir contre Rennes
OM

OM-Rennes : Les dirigeants craignent une révolte populaire

Stassin ICONSPORT_365057_0019
ASSE

ASSE : Deux transferts pour 25 ME, c'est la mine d'or

Fil Info

04 mai , 14:00
OM : Julien Fournier en pole pour remplacer Medhi Benatia
04 mai , 13:40
OL : Lyon ne lâche pas Luis Henrique !
04 mai , 13:20
OM-Rennes : Les dirigeants craignent une révolte populaire
04 mai , 13:00
ASSE : Deux transferts pour 25 ME, c'est la mine d'or
04 mai , 12:40
« Nein ! » : Le PSG très mal reçu par le Bayern Munich
04 mai , 12:00
L'OM dirigé par « des réseaux extra-sportifs », McCourt sous influence
04 mai , 11:30
Laure Boulleau exige une autre femme au Canal Football Club
04 mai , 11:00
PL : Une star se prosterne devant Rayan Cherki
04 mai , 10:40
L1 : Les trophées UNFP scandalisent Esteban Lepaul

Derniers commentaires

OL : Lyon ne lâche pas Luis Henrique !

Et encore ! Qu'il retourne chez les sardines !

OL : Trop fort mais insupportable, Tolisso créé la polémique

il suffit de regarder les vidéos inside sur Tolisso pour se rendre compte que c'est vraiment un mec très sympa, en or, dans un vestiaire. Il est dans son rôle de capitaine quand il réclame. Ok, il en rajoute parfois, mais il se prend plus souvent des coups que les autres, et il a des antécédents de blessures qui font qu'il doit avoir peur de se reblesser. Si Caavinga est sélectionné, ais pas Tolisso, ce sera incompréhensible.

OM : Julien Fournier en pole pour remplacer Medhi Benatia

Pas lui le club va filer droit en ligue 2

OL : Lyon ne lâche pas Luis Henrique !

Allez à 2M pourquoi pas, quand on voit Moreira sérieux c’est de la folie

OL : Lyon ne lâche pas Luis Henrique !

Ca y'est ... maintenant que l'OL est à 2 doigts de se qualifier en LDC (avec l'argent qui va avec), on va se prendre toutes les rumeurs possibles et imaginables ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading