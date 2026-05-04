L'OL s'attaque à un ailier à 25 millions d'euros

Auteur d’une saison monstrueuse à Lorient avec 10 buts et 3 passes décisives, Pablo Pagis attire l’attention de nombreux clubs de Ligue 1. C’est le cas de l’OM ou encore de Lens… mais aussi de l’OL.

Pablo Pagis est un joueur qui ne laisse personne indifférent lors des matchs du FC Lorient. Au-delà de ses excellentes statistiques, l’ailier de 23 ans a un truc en plus et les cadors du championnat de France l’ont bien compris. Comme indiqué ces dernières heures, le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille ou encore Lens sont très intéressés par le profil de Pablo Pagis , dont le contrat en Bretagne court jusqu’en juin 2027. A un an de la fin du bail de son attaquant, le club lorientais sait qu’il faut vendre Pablo Pagis, faute d’accord pour une prolongation.

Dans ce dossier, un quatrième poids lourd de Ligue 1 s’est invité selon les informations de Mohamed Toubache-Ter : l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, qui pourrait perdre Endrick ou encore Malick Fofana à la fin de la saison, cherche à renforcer son secteur offensif et a jeté son dévolu sur l’ailier du FC Lorient. Problème, les Merlus se montrent très gourmands pour lâcher leur numéro 10. Selon l’insider, l’OL valorise Pablo Pagis à environ 15 millions d’euros sur le marché des transferts, notamment en raison de sa situation contractuelle.

L'OL craque pour Pablo Pagis

Mais de son côté, le pensionnaire du Moustoir ne veut pas entendre parler d’un départ de son meilleur joueur pour moins… de 25 millions d’euros. A une telle somme, impossible pour l’Olympique Lyonnais de s’aligner, même en cas de qualification en Ligue des Champions, comme cela est fortement probable depuis la victoire face à Rennes dimanche soir. Certes, l’OL va bénéficier d’un énorme bonus de la part de l’UEFA, mais il n’est pas question pour Michele Kang de faire n’importe quoi avec cet argent en surpayant des joueurs. Lyon ne mettra donc jamais 25 millions d’euros sur Pablo Pagis et la question est plutôt de savoir si Matthieu Louis-Jean parviendra à faire entendre la raison aux Merlus en revoyant ce tarif à la baisse. Ou si la piste Pagis sera simplement abandonnée par l’OL afin de se concentrer sur des dossiers moins onéreux.