L'OL sans Tolisso mais avec Ghezzal à Utrecht

L’OL a dévoilé ce mercredi soir le groupe de 21 joueurs retenus pour le déplacement à Utrecht jeudi lors de la 1ère journée d’Europa League. Corentin Tolisso est absent (suspendu) au contraire de Rachid Ghezzal. Suspendu en championnat contre Angers, Tyler Morton effectue lui aussi son retour dans le groupe.
