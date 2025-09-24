L'OL sans Tolisso mais avec Ghezzal à Utrecht

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Elle répond à un journaliste africain et elle se place dans cet angle dans sa réponse. Elle n'occulte pas la France, elle le place dans l'angle africain car la question est posée dans ce sens par le journaliste. Il a des origines africaine et sa mère semble attachée à ses racines, ça ne veut pas dire qu'elle crache sur la France ou qu'elle ne se considère ni française ni que son fils l'est... Je ne dis pas que la maman de Dembele se sent française, je n'en sais rien a vrai dire, je dis juste que ses propos sont dans l'angle africain au regard de ses origines