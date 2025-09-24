L'OL sans Tolisso mais avec Ghezzal à Utrecht

Oui enfin ce n'est pas le premier à avoir des origines du continent africain à obtenir le ballon d'or, ça n'a aucun sens.
fair enough
Mais quelle sortie stupide !!!! Sa maman ok, qu'elle soit fière de ses origines ok, mais lancer une phrase pareille c'est aussi stupide que l'autre multi millionnaire embourgeoisé qui te sort "c'est le ballon d'or du peuple". Arrêtez vos âneries un peu !!! Vous êtes venus en France, vous avez eu votre fils en France, toute votre famille s'est intégrée à la France et est devenue donc française. C'est le ballon d'or de la France et des français !
Elle répond à un journaliste africain et elle se place dans cet angle dans sa réponse. Elle n'occulte pas la France, elle le place dans l'angle africain car la question est posée dans ce sens par le journaliste. Il a des origines africaine et sa mère semble attachée à ses racines, ça ne veut pas dire qu'elle crache sur la France ou qu'elle ne se considère ni française ni que son fils l'est... Je ne dis pas que la maman de Dembele se sent française, je n'en sais rien a vrai dire, je dis juste que ses propos sont dans l'angle africain au regard de ses origines
"On ne juge qu'à l'aune de ses propres valeurs" Et je rajouterai "compétences". Tu ne voies que de la rage dans mes propos ? Non; je n'ai pas attendu le match de lundi pour critiquer RdZ, qui a en outre sorti une sacré dinguerie lundi soir sur le "pouvoir" qu'il aimait pas. Maintenant, si tu ne voies là que de la rage pour un match, bah tant pis pour toi. Je vais pas passer la nuit à t'expliquer.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Nos 21 joueurs convoqués pour notre entrée en @EuropaLeague face à Utrecht 🔴🔵 ⏰ Coup d’envoi demain à 21h #UEL