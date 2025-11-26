ICONSPORT_272612_0235
Paulo Fonseca et Jorge Maciel

L’OL sans coach contre Nantes ?

OL26 nov. , 19:30
parEric Bethsy
1
Pour leurs critiques contre l’arbitrage après la défaite face au Paris Saint-Germain (2-3), Matthieu Louis-Jean et Jorge Maciel s’exposent à une sanction. Le directeur technique et le coach adjoint de l’Olympique Lyonnais risquent une suspension. Dans le pire des cas, la commission de discipline pourrait priver les Gones d’entraîneur pour la réception de Nantes dimanche.
A la veille de sa confrontation face au Maccabi Tel-Aviv jeudi, l’Olympique Lyonnais s’est envolé pour la Serbie. Cette rencontre de la 5e journée de Ligue Europa se tiendra effectivement à la TSC Arena de Bačka Topola. Membres de la délégation partie dans l’après-midi, Matthieu Louis-Jean et Jorge Maciel ne pourront donc pas se présenter physiquement devant la commission de discipline ce mercredi soir. Les cas des deux hommes seront étudiés après leurs critiques sur l’arbitrage du match de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain le 9 novembre dernier.
« L'arbitrage de Monsieur Bastien est une catastrophe », avait lâché le directeur technique de l’Olympique Lyonnais en zone mixte. Quant à l’entraîneur adjoint, ses attaques ne visaient pas simplement l’arbitre principal. « Il y a 59 000 personnes dans le stade, mais il n'y en a que quatre qui n'ont pas vu les fautes que l'on a analysées, avait-il regretté au micro de Ligue 1+. On n'a même pas besoin de regarder les ralentis. (…) Il y avait en face la meilleure équipe d'Europe, je pense qu'ils n'ont pas besoin de jouer à 16, parce que je compte la VAR aussi. »

Réponse ce mercredi soir

A priori, Matthieu Louis-Jean et Jorge Maciel ne s’en sortiront pas indemnes. Reste à savoir si leurs probables suspensions attendues ce mercredi soir prendront effet dès cette semaine. Dans ce cas, le technicien ne pourra pas s’installer sur le banc pour la réception de Nantes dimanche. Ce serait un coup dur pour l’Olympique Lyonnais dans la mesure où il s’agira du dernier match de suspension à purger pour Paulo Fonseca. Le club rhodanien serait donc privé des deux entraîneurs dimanche.

Ligue 1

30 novembre 2025 à 20:45
Olympique Lyonnais
20:45
Nantes
1
Derniers commentaires

En gros t'es puni de dire la verité ... c'est fou on est completement dans l'inverse de la liberté d'expression.. c'est de la censure pur et simple

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

il faut gagner les autres matchs aussi pour finir le plus haut possible

YL : Le PSG écrase Tottenham

bravo la jeunesse

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Vu les indispos ça me semble la meilleure solution

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Compo quasi bis cohérente . Ramos sur le banc là où il est meilleur et Z-E en depannage latéral le reste classique 👍. Allez Paris !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading