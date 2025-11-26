L’OL sans coach contre Nantes ?

Pour leurs critiques contre l’arbitrage après la défaite face au Paris Saint-Germain (2-3), Matthieu Louis-Jean et Jorge Maciel s’exposent à une sanction. Le directeur technique et le coach adjoint de l’Olympique Lyonnais risquent une suspension. Dans le pire des cas, la commission de discipline pourrait priver les Gones d’entraîneur pour la réception de Nantes dimanche.

A la veille de sa confrontation face au Maccabi Tel-Aviv jeudi, l’Olympique Lyonnais s’est envolé pour la Serbie. Cette rencontre de la 5e journée de Ligue Europa se tiendra effectivement à la TSC Arena de Bačka Topola. Membres de la délégation partie dans l’après-midi, Matthieu Louis-Jean et Jorge Maciel ne pourront donc pas se présenter physiquement devant la commission de discipline ce mercredi soir. Les cas des deux hommes seront étudiés après leurs critiques sur l’arbitrage du match de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain le 9 novembre dernier.

« L'arbitrage de Monsieur Bastien est une catastrophe », avait lâché le directeur technique de l’Olympique Lyonnais en zone mixte. Quant à l’entraîneur adjoint, ses attaques ne visaient pas simplement l’arbitre principal. « Il y a 59 000 personnes dans le stade, mais il n'y en a que quatre qui n'ont pas vu les fautes que l'on a analysées, avait-il regretté au micro de Ligue 1+. On n'a même pas besoin de regarder les ralentis. (…) Il y avait en face la meilleure équipe d'Europe, je pense qu'ils n'ont pas besoin de jouer à 16, parce que je compte la VAR aussi. »

Réponse ce mercredi soir

A priori, Matthieu Louis-Jean et Jorge Maciel ne s’en sortiront pas indemnes. Reste à savoir si leurs probables suspensions attendues ce mercredi soir prendront effet dès cette semaine. Dans ce cas, le technicien ne pourra pas s’installer sur le banc pour la réception de Nantes dimanche. Ce serait un coup dur pour l’Olympique Lyonnais dans la mesure où il s’agira du dernier match de suspension à purger pour Paulo Fonseca. Le club rhodanien serait donc privé des deux entraîneurs dimanche.