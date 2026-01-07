L’OL ruiné par les arbitres, la fin d'un mythe

L’OL nourrit de grandes ambitions en cette année 2026. Les Gones espèrent notamment être davantage épargnés par les erreurs arbitrales.

L’Olympique Lyonnais est encore en lice dans toutes les compétitions cette saison et entend tout mettre en œuvre pour décrocher un titre si l’occasion se présente. Paulo Fonseca se montre très satisfait du visage collectif affiché par son équipe. D’autant plus que les Gones n’ont pas été épargnés par certaines erreurs arbitrales en début de saison. De quoi passablement agacer plusieurs joueurs, à l’image de Nicolas Tagliafico ou encore Corentin Tolisso. Pourtant, l’ OL n’est pas l’équipe la plus désavantagée de Ligue 1 en matière d’arbitrage…

L'OL n'est plus le mal-aimé de la Ligue 1 ?

D’après le compte X Check VAR Ligue 1, les Rhodaniens ont reculé de cinq places dans le classement des équipes les plus défavorisées par les décisions arbitrales. L’OL occupe ainsi la 6e position à l’issue de la 17e journée. Les hommes de Paulo Fonseca sont devancés par le PSG (5e), Le Havre (4e), Strasbourg (3e), Nice (2e) et le FC Nantes (1er).

À noter que si le classement actuel de la Ligue 1 tenait compte des erreurs d’arbitrage, le PSG serait leader du championnat avec près de quatre points d’avance sur le RC Lens. De son côté, l’OL resterait à la 5e place.

Lire aussi OL : Bologne ouvre la porte pour Benjamin Dominguez

Les Gones s’apprêtent à vivre un mois de janvier très excitant. Les hommes de Paulo Fonseca seront engagés sur tous les tableaux, entre la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue Europa. Parallèlement, la direction de l’Olympique Lyonnais est déjà à l’œuvre pour renforcer l’effectif rhodanien sur le marché des transferts. Endrick ne sera d’ailleurs pas la seule recrue des Gones cet hiver. Compte tenu de finances dans le rouge, les Lyonnais ne pourront pas faire de folies, mais souhaitent miser sur des prêts intéressants à conclure.