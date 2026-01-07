L’OL ruiné par les arbitres, la fin d'un mythe

C'est vrai aussi. Je vous souhaite de le garder qu'il respecte le club. Il avait "trahi" Sochaux pour signer a l'OM il y a 18 mois donc c'est plus le genre mercenaire mais c'est un super joueur a son âge donc ça vaudrait la peine de le garder
Ok 👍
mec toi tu es comme greg sboob pas envie de debattre avec toi sombre merde
je parlais pas de toi mec
ho le csc enorme tu es meme parfois voir souvent l e1 er a commenter les post de lyon
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
🚨 EXCLUSIF - Mise à jour J17 Classement des équipes de @Ligue1 ayant subi les erreurs d’arbitrage les plus impactantes au classement. 📉A noter un changement de leader, puisque l'@OL, suite à son match à @AS_Monaco , descend à la 6ème place de ce classement. Détails en com👇