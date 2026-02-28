TV : Objectif 350 ME, Ligue 1+ prépare une surprise

Malgré l’échec pour les droits TV du Mondial 2026, Ligue 1+ ne revoit pas ses objectifs à la baisse. Le principal diffuseur du championnat français espère augmenter son chiffre d’affaires d’ici 2029, notamment grâce à une surprise réservée à ses abonnés dès la saison prochaine.

Ce n’est pas tout à fait terminé pour Nicolas de Tavernost. Frustré par la perte des droits TV du Mondial 2026, le patron de LFP Media a présenté sa démission. Mais le dirigeant a accepté de rester le temps que son successeur soit trouvé. L’ancien actionnaire des Girondins de Bordeaux participe toujours au développement de Ligue 1+ qui conserve les mêmes ambitions. Avec un total d’environ 1,1 million d’abonnés à l’heure actuelle, dont 80% sont engagés sur une année, le principal diffuseur de la Ligue 1 espère terminer la saison avec 1,16 million de clients.

La chaîne de la Ligue de Football Professionnel répond aux attentes fixées l’été dernier. « Mais la LFP est consciente que ce plan est insuffisant pour la vie des clubs », admet Nicolas de Tavernost à RMC. Une évolution est donc attendue dans les années à venir. Au terme de l’exercice 2028-2029, qui sera la quatrième saison de Ligue 1+, la chaîne a pour objectif un total de 2,1 millions d’abonnés. Ce qui permettrait d’atteindre un chiffre d’affaires net estimé à 350 millions d’euros. Mais encore faudrait-il éviter de perdre des abonnés cet été.