TV : Objectif 350 ME, Ligue 1+ prépare une surprise

28 févr. , 17:30
par Eric Bethsy
Malgré l’échec pour les droits TV du Mondial 2026, Ligue 1+ ne revoit pas ses objectifs à la baisse. Le principal diffuseur du championnat français espère augmenter son chiffre d’affaires d’ici 2029, notamment grâce à une surprise réservée à ses abonnés dès la saison prochaine.
Ce n’est pas tout à fait terminé pour Nicolas de Tavernost. Frustré par la perte des droits TV du Mondial 2026, le patron de LFP Media a présenté sa démission. Mais le dirigeant a accepté de rester le temps que son successeur soit trouvé. L’ancien actionnaire des Girondins de Bordeaux participe toujours au développement de Ligue 1+ qui conserve les mêmes ambitions. Avec un total d’environ 1,1 million d’abonnés à l’heure actuelle, dont 80% sont engagés sur une année, le principal diffuseur de la Ligue 1 espère terminer la saison avec 1,16 million de clients.
La chaîne de la Ligue de Football Professionnel répond aux attentes fixées l’été dernier. « Mais la LFP est consciente que ce plan est insuffisant pour la vie des clubs », admet Nicolas de Tavernost à RMC. Une évolution est donc attendue dans les années à venir. Au terme de l’exercice 2028-2029, qui sera la quatrième saison de Ligue 1+, la chaîne a pour objectif un total de 2,1 millions d’abonnés. Ce qui permettrait d’atteindre un chiffre d’affaires net estimé à 350 millions d’euros. Mais encore faudrait-il éviter de perdre des abonnés cet été.

TV : Il contacte Canal+ en douce pour sauver la Ligue 1TV : Il contacte Canal+ en douce pour sauver la Ligue 1
Sans la Coupe du monde arrachée par beIN Sports, la plateforme de la Ligue va combler les trous avec divers programmes comme des films sur l’Olympique Lyonnais et l’AJ Auxerre, une série sur l’ensemble de la saison, des matchs amicaux et des rencontres de tours préliminaires ou de barrages des compétitions européennes. Quant à la saison prochaine, Ligue 1+ réfléchit à une nouvelle programmation. « Une proposition qui rappellera des souvenirs », prévient Nicolas de Tavernost sans en dire davantage.
