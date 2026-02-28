Le PSG craque pour un défenseur allemand à 70 ME

Sûr que si la main avait été d’un défenseur du Pgégé, tout le monde aurait demandé le péno 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Et Cheval va vraiment avoir du mal à retrouver sa place… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Allez PANAME pour un pas de plus vers le titre 😊👍💪💪
Le déficit c'est 2025, soir fin de saison 2024/2025, soit juin 2025. Le mercato de Janvier c'est sur le budjet 2025/2026. Tais toi tu raconte conneries sur conneries, on te le dis tous les jours!!! Tu peux pas te poser 2mn et réfléchier au fait que tout le monde te contredis sur a peut près tous tes messages... Pose toi des questions bordel au lieu de poster n'importe quoi en permanence!!!
Ouiii ouin de quoi ? Je m’en tape que votre match était été reporté par contre si c’est valable pour vous ça doit l’être pour tous 🤪🤪🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
🚨🆕 #SGE 🇩🇪 Eintracht Frankfurt LB Nathaniel Brown attracting Europe’s elite! 👀 PSG, Barcelona, Real Madrid, Man City, Liverpool & Arsenal monitoring. 💰 Reported fee range: €60–70M