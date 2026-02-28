Le PSG craque pour un défenseur allemand à 70 ME

Deux ans après avoir recruté Willian Pacho, le PSG se verrait bien de nouveau piocher à l’Eintracht Francfort. Cette fois, c’est le jeune latéral allemand Nathaniel Brown qui est ciblé par le club de la capitale.

Le prochain mercato estival sera l’occasion pour le Paris Saint-Germain de régénérer son effectif. L’équipe de Luis Enrique est au bout du rouleau cette saison, après avoir tout gagné en 2024-2025. L’été dernier, seuls Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi ont été recrutés, insuffisant pour offrir à l’entraîneur espagnol de nouvelles possibilités afin de faire souffler ses cadres. Le PSG souhaite y remédier et devrait recruter dans toutes les lignes l’été prochain.

Le PSG s'intéresse à Nathaniel Brown

Le secteur défensif est notamment concerné, avec une volonté affichée de recruter un latéral gauche pour épauler Nuno Mendes . Selon le journaliste Ekrem Konur, un joueur plaît particulièrement au champion d’Europe en titre à ce poste : Nathaniel Brown, international allemand (2 sélections) de 22 ans évoluant à l’Eintracht Francfort. A l’instar de Nuno Mendes et contrairement à Lucas Hernandez, l’ancien joueur de Nuremberg est un latéral très offensif et colle avec la philosophie de Luis Enrique.

Son renfort serait perçu d’un très bon oeil par le technicien espagnol, conscient qu’il a trop peu de solutions à sa disposition pour faire souffler ses tauliers, que ce soit Nuno Mendes mais aussi Hakimi ou encore Vitinha et Joao Neves. Le dossier Nathaniel Brown pourrait donc rapidement prendre de l’épaisseur au PSG même si plusieurs obstacles risquent de se dresser sur la route du club parisien. Tout d’abord, le prix réclamé par Francfort, qui valorise son joueur entre 60 et 70 millions d’euros.

Une concurrence énorme en Europe

Par ailleurs, la concurrence est énorme pour Brown, suivi par le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Liverpool ou encore Arsenal. Autant dire que pour le Paris Saint-Germain, c’est une énorme bataille qui démarre dans le but de recruter le latéral allemand. La question est maintenant de savoir si le PSG parviendra à convaincre le joueur d’1m76, ou si la perspective de débarquer en France derrière un joueur tel que Nuno Mendes sera de nature à refroidir Nathaniel Brown.