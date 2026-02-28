Nathaniel Brown ICONSPORT_304879_0038

Le PSG craque pour un défenseur allemand à 70 ME

PSG28 févr. , 18:00
parCorentin Facy
Deux ans après avoir recruté Willian Pacho, le PSG se verrait bien de nouveau piocher à l’Eintracht Francfort. Cette fois, c’est le jeune latéral allemand Nathaniel Brown qui est ciblé par le club de la capitale.
Le prochain mercato estival sera l’occasion pour le Paris Saint-Germain de régénérer son effectif. L’équipe de Luis Enrique est au bout du rouleau cette saison, après avoir tout gagné en 2024-2025. L’été dernier, seuls Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi ont été recrutés, insuffisant pour offrir à l’entraîneur espagnol de nouvelles possibilités afin de faire souffler ses cadres. Le PSG souhaite y remédier et devrait recruter dans toutes les lignes l’été prochain.

Le PSG s'intéresse à Nathaniel Brown

Le secteur défensif est notamment concerné, avec une volonté affichée de recruter un latéral gauche pour épauler Nuno Mendes. Selon le journaliste Ekrem Konur, un joueur plaît particulièrement au champion d’Europe en titre à ce poste : Nathaniel Brown, international allemand (2 sélections) de 22 ans évoluant à l’Eintracht Francfort. A l’instar de Nuno Mendes et contrairement à Lucas Hernandez, l’ancien joueur de Nuremberg est un latéral très offensif et colle avec la philosophie de Luis Enrique.
Son renfort serait perçu d’un très bon oeil par le technicien espagnol, conscient qu’il a trop peu de solutions à sa disposition pour faire souffler ses tauliers, que ce soit Nuno Mendes mais aussi Hakimi ou encore Vitinha et Joao Neves. Le dossier Nathaniel Brown pourrait donc rapidement prendre de l’épaisseur au PSG même si plusieurs obstacles risquent de se dresser sur la route du club parisien. Tout d’abord, le prix réclamé par Francfort, qui valorise son joueur entre 60 et 70 millions d’euros.

Une concurrence énorme en Europe

Par ailleurs, la concurrence est énorme pour Brown, suivi par le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Liverpool ou encore Arsenal. Autant dire que pour le Paris Saint-Germain, c’est une énorme bataille qui démarre dans le but de recruter le latéral allemand. La question est maintenant de savoir si le PSG parviendra à convaincre le joueur d’1m76, ou si la perspective de débarquer en France derrière un joueur tel que Nuno Mendes sera de nature à refroidir Nathaniel Brown.
Derniers commentaires

Le Havre - PSG : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Sûr que si la main avait été d’un défenseur du Pgégé, tout le monde aurait demandé le péno 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Havre - PSG : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Et Cheval va vraiment avoir du mal à retrouver sa place… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Havre - PSG : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Allez PANAME pour un pas de plus vers le titre 😊👍💪💪

L’OL peut déjà plomber le mercato de l’OM

Le déficit c'est 2025, soir fin de saison 2024/2025, soit juin 2025. Le mercato de Janvier c'est sur le budjet 2025/2026. Tais toi tu raconte conneries sur conneries, on te le dis tous les jours!!! Tu peux pas te poser 2mn et réfléchier au fait que tout le monde te contredis sur a peut près tous tes messages... Pose toi des questions bordel au lieu de poster n'importe quoi en permanence!!!

PSG-Nantes : Grégory Schneider pète les plombs

Ouiii ouin de quoi ? Je m’en tape que votre match était été reporté par contre si c’est valable pour vous ça doit l’être pour tous 🤪🤪🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

