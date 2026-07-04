L'OL rêve en grand, il reçoit un coup de pression

L'OL cherche de la stabilité pour réaliser une saison similaire à la précédente. Cela passera notamment par une hiérarchie claire au poste de gardien de but.

L'Olympique Lyonnais a de nombreux chantiers à gérer cet été lors du mercato. Les Gones espèrent apporter de vraies plus-values à leur effectif afin de pouvoir jouer sur tous les tableaux. Les hommes de Paulo Fonseca devront rapidement répondre présents, avec en ligne de mire une possible qualification pour la Ligue des champions. Si des renforts sont attendus, il faudra également préserver une certaine stabilité.

Ces dernières années et depuis la perte de statut d'Anthony Lopes, l' OL a eu du mal à installer durablement un gardien titulaire. La saison passée, Dominik Greif a fait plus que le travail et conservera sa place de numéro 1 devant Rémy Descamps et Lassine Diarra. Une très bonne nouvelle pour Nicolas Puydebois.

L'OL sur la bonne voie au poste de gardien

Pour Olympique et Lyonnais, le consultant a en effet déclaré au sujet du gardien de but slovaque : « Je trouve qu'il a répondu aux attentes, réellement. Il a été très performant. Pour lui, ce sera l'année de la confirmation à l'OL. On va l'attendre désormais, car au vu de ses prestations, on souhaite qu'il fasse au moins aussi bien. (...) Je trouve cohérent de garder cette ossature avec Dominik Greif, Rémy Descamps et Lassine Diarra. Lorsque Descamps a eu l'occasion de s'exprimer, il a plutôt été bon.

J'ai globalement été agréablement surpris par sa progression. C'est selon moi une bonne stabilité. J'aime la continuité dans un club ».

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L'Olympique Lyonnais aura besoin de joueurs capables d'élever leur niveau de jeu pour prétendre à une qualification en Ligue des champions dans quelques semaines. Dominik Greif aura une forte pression sur les épaules pour répondre à des attentes toujours plus élevées dans le Rhône.