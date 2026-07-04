L'OL rêve en grand, il reçoit un coup de pression

L'OL rêve en grand, il reçoit un coup de pression

OL04 juil. , 21:00
parHadrien Rivayrand
1
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OL cherche de la stabilité pour réaliser une saison similaire à la précédente. Cela passera notamment par une hiérarchie claire au poste de gardien de but.
L'Olympique Lyonnais a de nombreux chantiers à gérer cet été lors du mercato. Les Gones espèrent apporter de vraies plus-values à leur effectif afin de pouvoir jouer sur tous les tableaux. Les hommes de Paulo Fonseca devront rapidement répondre présents, avec en ligne de mire une possible qualification pour la Ligue des champions. Si des renforts sont attendus, il faudra également préserver une certaine stabilité.
Ces dernières années et depuis la perte de statut d'Anthony Lopes, l'OL a eu du mal à installer durablement un gardien titulaire. La saison passée, Dominik Greif a fait plus que le travail et conservera sa place de numéro 1 devant Rémy Descamps et Lassine Diarra. Une très bonne nouvelle pour Nicolas Puydebois.

L'OL sur la bonne voie au poste de gardien 

Pour Olympique et Lyonnais, le consultant a en effet déclaré au sujet du gardien de but slovaque : « Je trouve qu'il a répondu aux attentes, réellement. Il a été très performant. Pour lui, ce sera l'année de la confirmation à l'OL. On va l'attendre désormais, car au vu de ses prestations, on souhaite qu'il fasse au moins aussi bien. (...) Je trouve cohérent de garder cette ossature avec Dominik Greif, Rémy Descamps et Lassine Diarra. Lorsque Descamps a eu l'occasion de s'exprimer, il a plutôt été bon.
J'ai globalement été agréablement surpris par sa progression. C'est selon moi une bonne stabilité. J'aime la continuité dans un club ».

Lire aussi

OL : Cette pépite fait une énorme promesse à LyonOL : Cette pépite fait une énorme promesse à Lyon
L'Olympique Lyonnais aura besoin de joueurs capables d'élever leur niveau de jeu pour prétendre à une qualification en Ligue des champions dans quelques semaines. Dominik Greif aura une forte pression sur les épaules pour répondre à des attentes toujours plus élevées dans le Rhône.
Articles Recommandés
Breum
ASSE

Il signe à l’ASSE, la Ligue 2 l’ennuie déjà

France Paraguay Joue Dans Des Conditions Irrespirables
Equipe de France

France-Paraguay joué dans des conditions « irrespirables » ?

Psg Paris Accepte Le Depart De Fabian Ruiz
PSG

PSG : Paris accepte le départ de Fabian Ruiz

Paraguay France Les Compos 23h Sur M6 Et Bein Sports 1
Mondial 2026

Paraguay - France : Les compos (23h sur M6 et beIN Sports 1)

Fil Info

04 juil. , 22:30
Il signe à l’ASSE, la Ligue 2 l’ennuie déjà
04 juil. , 22:15
France-Paraguay joué dans des conditions « irrespirables » ?
04 juil. , 22:00
PSG : Paris accepte le départ de Fabian Ruiz
04 juil. , 21:37
Paraguay - France : Les compos (23h sur M6 et beIN Sports 1)
04 juil. , 21:30
EdF : Ce choix de Deschamps qui crispe le vestiaire français
04 juil. , 21:05
Le Maroc corrige le Canada et attend la France
04 juil. , 21:03
CdM 2026 : Le programme des 8es de finale
04 juil. , 20:30
OM : 50 ME pour Greenwood, l'offre vient de tomber
04 juil. , 20:00
Michael Olise au PSG, l'impardonnable bourde de Luis Campos

Derniers commentaires

Le Maroc corrige le Canada et attend la France

dixit le mec dont le club a vire Ouhani comme un joueur de national 2

OL : Robbie Ure à Lyon, L'Equipe confirme

Peut être un peu trop typé européen pour l'OL Congo mais sur un malentendu on sait jamais très bon joueur !

PSG : Paris accepte le départ de Fabian Ruiz

Ne faites pas l'erreur de sous estimer son apport, c'est un joueur qui permet de fluidifier notre jeu. Avec lui tout marche mieux, il a pris du temps à trouver sa place mais je suis persuadé que sans lui pas de 2e LDC. Il est encore jeune pour un milieu.

Le Maroc corrige le Canada et attend la France

un peu d humilité....

Le Maroc corrige le Canada et attend la France

C'est sûr que les Canadiens ne méritaient pas de prendre 3 à 0.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading