OL : Cette pépite fait une énorme promesse à Lyon

Le 24 février 2025, l'OL annonçait la signature du premier contrat professionnel de Khalis Merah, qui fêtait ce jour-là ses 18 ans. Un an et demi plus tard, le jeune milieu de terrain sort d'une saison complète avec son club formateur et il sait que Paulo Fonseca en attend encore plus de sa part.

Onze Mondial qu'il était parfaitement conscient de ce qu'il devait mieux faire. Et il promet d'ores et déjà de travailler dans le bon sens pour permettre à son entraîneur d'avoir un choix de plus au moment de composer son équipe. 22 matchs de Ligue 1 , 8 matchs d'Europa League et 2 matchs de Coupe de France, Khalis Merah a goûté au plus haut niveau et il a bien l'intention que cela dure. Le natif de Meyzieu sait cependant que pour franchir un palier, et s'installer durablement dans le onze de départ de Paulo Fonseca, il va devoir progresser dans plusieurs secteurs. Loin de se reposer sur ses lauriers, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a confié surqu'il était parfaitement conscient de ce qu'il devait mieux faire. Et il promet d'ores et déjà de travailler dans le bon sens pour permettre à son entraîneur d'avoir un choix de plus au moment de composer son équipe.

Merah sait ce qu'il doit faire pour l'OL

Khalis Merah le sait, même si les statistiques ne sont pas toujours révélatrices, elles sont souvent décisives. Et il doit donc travailler sur ce sujet. « Il faut que je devienne plus fort physiquement, mais aussi que j’arrive à avoir de meilleures statistiques. Je suis jeune, je suis en train de comprendre qu’il faut se mettre à marquer, à faire des passes décisives (...) Ne pas être décisif ne veut pas dire qu’on ne peut pas être important pour l’équipe. Mais aujourd’hui, quand un coach a le choix entre deux joueurs, il va forcément regarder le plus décisif des deux », fait remarquer le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais.

Ce qui est certain, c'est que ses performances sont déjà notables, puisque selon Transfermarkt la valeur de Khalis Merah est passée de 1 à 15 millions d'euros en l'espace d'un an. Mais pour l'instant, son départ de l'Olympique Lyonnais n'est pas du tout d'actualité. C'est d'ailleurs pour cela qu'après lui avoir fait signer un premier contrat professionnel, l'OL l'a rapidement prolongé jusqu'en 2029.