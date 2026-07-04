OL : Cette pépite fait une énorme promesse à Lyon
Khalis Merah

OL : Cette pépite fait une énorme promesse à Lyon

OL04 juil. , 10:30
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le 24 février 2025, l'OL annonçait la signature du premier contrat professionnel de Khalis Merah, qui fêtait ce jour-là ses 18 ans. Un an et demi plus tard, le jeune milieu de terrain sort d'une saison complète avec son club formateur et il sait que Paulo Fonseca en attend encore plus de sa part.
22 matchs de Ligue 1, 8 matchs d'Europa League et 2 matchs de Coupe de France, Khalis Merah a goûté au plus haut niveau et il a bien l'intention que cela dure. Le natif de Meyzieu sait cependant que pour franchir un palier, et s'installer durablement dans le onze de départ de Paulo Fonseca, il va devoir progresser dans plusieurs secteurs. Loin de se reposer sur ses lauriers, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a confié sur Onze Mondial qu'il était parfaitement conscient de ce qu'il devait mieux faire. Et il promet d'ores et déjà de travailler dans le bon sens pour permettre à son entraîneur d'avoir un choix de plus au moment de composer son équipe.

Merah sait ce qu'il doit faire pour l'OL

Khalis Merah le sait, même si les statistiques ne sont pas toujours révélatrices, elles sont souvent décisives. Et il doit donc travailler sur ce sujet. « Il faut que je devienne plus fort physiquement, mais aussi que j’arrive à avoir de meilleures statistiques. Je suis jeune, je suis en train de comprendre qu’il faut se mettre à marquer, à faire des passes décisives (...) Ne pas être décisif ne veut pas dire qu’on ne peut pas être important pour l’équipe. Mais aujourd’hui, quand un coach a le choix entre deux joueurs, il va forcément regarder le plus décisif des deux », fait remarquer le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais.
Ce qui est certain, c'est que ses performances sont déjà notables, puisque selon Transfermarkt la valeur de Khalis Merah est passée de 1 à 15 millions d'euros en l'espace d'un an. Mais pour l'instant, son départ de l'Olympique Lyonnais n'est pas du tout d'actualité. C'est d'ailleurs pour cela qu'après lui avoir fait signer un premier contrat professionnel, l'OL l'a rapidement prolongé jusqu'en 2029.
Articles Recommandés
Une Jeune Pepite Suedoise Signe A Strasbourg
RCSA

Une jeune pépite suédoise signe à Strasbourg

Lol Detruit La Concurrence Sur Le Marche Des Jeunes
OL

L'OL détruit la concurrence sur le marché des jeunes

Om Lorenzi Foudroye Par Chelsea Au Mercato
OM

OM : Lorenzi foudroyé par Chelsea au mercato

Openda A Lol Ca Devient Tres Serieux
OL

Openda à l'OL, ça devient très sérieux

Fil Info

04 juil. , 13:46
Une jeune pépite suédoise signe à Strasbourg
04 juil. , 13:30
L'OL détruit la concurrence sur le marché des jeunes
04 juil. , 13:00
OM : Lorenzi foudroyé par Chelsea au mercato
04 juil. , 12:40
Openda à l'OL, ça devient très sérieux
04 juil. , 12:20
Le PSG refuse de payer 50ME pour cet international français
04 juil. , 12:00
OM : Greenwood vendu, on connaît la date
04 juil. , 11:40
L'ASSE et Nantes entrent en guerre pour le même joueur
04 juil. , 11:20
L'Algérie décide de virer Vladimir Petkovic
04 juil. , 11:00
Le PSG reçoit 30 ME, la Juve encore recalée

Derniers commentaires

OM : McCourt éloigne Richard de ce dossier brûlant

C est faux ce n est pas vrai.

OM : McCourt éloigne Richard de ce dossier brûlant

En effet Mc Court est plus que jamais ouvert à une vente, et aux dernières nouvelles, ce serait bien l'Arabie Saoudite qui serait le futur acquéreur de l'OM , car vu la nouvelle offre astronomique sur la table , Mac Court est sur le point de céder pour financer son futur projet, Project Liberty .."money talks" ! Et il se dit aussi , de source sûre , parmi des membres du consortium et parmi les proches de Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane , que Jacques-Henry Eyraud serait aussi sur la short list pour occuper le poste de Président de l'OM.Et tous les démentis, les "contre feu" ,sont là pour détourner les regards, et ainsi éviter les fuites et les indiscrétions, toujours néfastes à la finalisation de ce genre de négociations....

OM : Greenwood vendu, on connaît la date

VENTE GREENWOOD : Un RMIste et un chômeur colocataires Marseillais : " -- Moi Greenwood j'en demande 80 millions pas moins ! - Non faut être réaliste ... moi à 60 millions , je le laisse partir, on a plus un rond ! " "- Oh la la ... ça me fais penser .... on peut toujours pas payer le loyer de la coloc !!! 😂🤣

Le PSG refuse de payer 50ME pour cet international français

Et heureusement !!! Non mais au secours. C'est quoi cette piste DÉGUEULASSE !? jamais de la vie !

OM : Lorenzi foudroyé par Chelsea au mercato

Grégoire Lorenzini aura beaucoup de travail !

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading