L'OL repart à la chasse en Slovaquie

Auteur d'une remarquable saison, l'OL peut remercier le flair de Matthieu Louis-Jean au mercato. Le recruteur lyonnais a été très inspiré en Europe centrale l'été dernier. Un marché qui pourrait lui offrir un attaquant dans quelques semaines.

France et Brésil ont laissé place à Tchéquie et Slovaquie côté OL . Sans le sou l'été dernier, les Gones ont du revoir leurs méthodes de recrutement au mercato. Matthieu Louis-Jean a activé ses réseaux en Europe centrale pour renforcer l'effectif de Paulo Fonseca. Il a déniché Pavel Sulc, Adam Karabec ou encore Dominik Greif. Mis à part le deuxième cité, on est sur de belles réussites côté lyonnais. Sulc est co-meilleur buteur de Lyon en Ligue 1. Véritable mur, Greif fait partie des meilleurs gardiens du championnat de France.

Tomas Bobcek, la nouvelle pépite de l'OL ?

De quoi inciter la direction lyonnaise à poursuivre sur sa lancée l'été prochain. Selon le média polonais Trojmiasto, l'Olympique Lyonnais convoite l'attaquant slovaque Tomas Bobcek au mercato. Ce dernier évolue en Pologne au Lechia Gdansk où il a réalisé une grande saison sur le plan personnel. Il a inscrit 17 buts en championnat et a délivré 6 passes décisives. Une belle performance pour le joueur de 24 ans puisque son équipe n'est que 16e du classement et risque la relégation en fin de saison.

L'international slovaque ressemble au coup parfait pour Matthieu Louis-Jean, lequel est même allé le superviser en Pologne récemment. Reste à se mettre d'accord sur le prix avec le Lechia Gdansk. Ce ne sera pas simple puisque Tomas Bobcek a aussi tapé dans l'œil de Monaco. L'ASM aurait déjà proposé 12 millions d'euros pour obtenir ses services. Lyon va devoir lâcher une belle somme pour avoir le dernier mot. Une qualification en Ligue des champions serait très utile pour boucler le dossier, financièrement comme humainement. Jouer la C1 avec l'OL est plus intéressant que disputer la C4 avec Monaco.