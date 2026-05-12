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Tomas Bobcek

L'OL repart à la chasse en Slovaquie

OL12 mai , 23:00
parMehdi Lunay
0
Auteur d'une remarquable saison, l'OL peut remercier le flair de Matthieu Louis-Jean au mercato. Le recruteur lyonnais a été très inspiré en Europe centrale l'été dernier. Un marché qui pourrait lui offrir un attaquant dans quelques semaines.
France et Brésil ont laissé place à Tchéquie et Slovaquie côté OL. Sans le sou l'été dernier, les Gones ont du revoir leurs méthodes de recrutement au mercato. Matthieu Louis-Jean a activé ses réseaux en Europe centrale pour renforcer l'effectif de Paulo Fonseca. Il a déniché Pavel Sulc, Adam Karabec ou encore Dominik Greif. Mis à part le deuxième cité, on est sur de belles réussites côté lyonnais. Sulc est co-meilleur buteur de Lyon en Ligue 1. Véritable mur, Greif fait partie des meilleurs gardiens du championnat de France.

Tomas Bobcek, la nouvelle pépite de l'OL ?

De quoi inciter la direction lyonnaise à poursuivre sur sa lancée l'été prochain. Selon le média polonais Trojmiasto, l'Olympique Lyonnais convoite l'attaquant slovaque Tomas Bobcek au mercato. Ce dernier évolue en Pologne au Lechia Gdansk où il a réalisé une grande saison sur le plan personnel. Il a inscrit 17 buts en championnat et a délivré 6 passes décisives. Une belle performance pour le joueur de 24 ans puisque son équipe n'est que 16e du classement et risque la relégation en fin de saison.
L'international slovaque ressemble au coup parfait pour Matthieu Louis-Jean, lequel est même allé le superviser en Pologne récemment. Reste à se mettre d'accord sur le prix avec le Lechia Gdansk. Ce ne sera pas simple puisque Tomas Bobcek a aussi tapé dans l'œil de Monaco. L'ASM aurait déjà proposé 12 millions d'euros pour obtenir ses services. Lyon va devoir lâcher une belle somme pour avoir le dernier mot. Une qualification en Ligue des champions serait très utile pour boucler le dossier, financièrement comme humainement. Jouer la C1 avec l'OL est plus intéressant que disputer la C4 avec Monaco.
T. Bobček

T. Bobček

SlovakiaSlovaquie Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
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Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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