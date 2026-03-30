L’OL refuse de plomber ses jeunes comme le Barça

Réputé pour la qualité de son centre de formation, l’Olympique Lyonnais s’accroche à certains principes. Le club rhodanien refuse d’imiter les méthodes du FC Barcelone.

Un temps négligée sous l’ère John Textor, l’académie de l’Olympique Lyonnais retrouve la lumière. Le travail effectué dans les catégories de jeunes profite à l’équipe première notamment composée de jeunes Gones comme Khalis Merah, Rémi Himbert ou Steeve Kango. C’est forcément une fierté pour Christian Bassila. Le directeur du centre de formation s’en réjouit et approuve d’autant plus la politique de recrutement en interne.

« Ce n’est pas parce qu’on voit aujourd’hui Rémi Himbert ou Adil Hamdani chez les pros que la cellule de recrutement travaille moins sur la région, a commenté le dirigeant dans Le Progrès. Aujourd’hui, 80 % de nos joueurs sont issus de la métropole et des alentours. Notre groupe U17 est à 85 % lyonnais. Aujourd’hui en pro, on voit Khalis Merah de Meyzieu, Tiago Goncalves de Bourgoin, Mathys De Carvalho de Corbas. Il est parti mais Téo Barisic était lui de Bourg… Le reste, on va les chercher ailleurs, mais il faut que ce soit des profils compatibles au jeu lyonnais. Or, ils ne le sont pas tous. »

On ne déracine pas des gamins - Christian Bassila

Avec un recrutement essentiellement local, l’Olympique Lyonnais, limité par le règlement, choisit une stratégie opposée à celle du FC Barcelone. « On a toujours su exploiter notre bassin et on n’a jamais été comme le Barça, qui peut recruter en France à n'importe quel âge. Jusqu’à 13 ans, vous êtes obligés de recruter dans l'agglomération. A partir de 14 ans, on agrandit à la région, puis à 16 ans dans toute la France et à l'étranger seulement pour les majeurs. Adil Hamdani est venu à 13 ans d'Ile-de-France car l’un de ses parents a eu une mutation professionnelle et l'a suivi ici, on ne déracine pas des gamins », s’est justifié Christian Bassila, même si la Masia du Barça fait figure de référence.