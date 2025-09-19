ICONSPORT_259380_0290
Alejandro Gomes Rodriguez

L'OL prolonge une pépite jusqu'en 2028

OL19 sept. , 10:20
parClaude Dautel
A quelques heures du match entre l'Olympique Lyonnais et Angers, au Groupama Stadium, l'OL a officialisé la prolongation de contrat d'Alejandro Gomes Rodriguez jusqu'en 2028.
« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Alejandro Gomes Rodriguez jusqu’au 30 juin 2028, seulement un an après son arrivée au club. Grand espoir de la génération 2008, l’international anglais U18, passé notamment par Southampton, a été récompensé de ses performances avec le groupe Pro 2 l’an dernier en faisant ses débuts professionnels face à Lens lors de la première journée de L1. Après Khalis Merah il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais est très heureux de cette nouvelle prolongation, symbole de sa volonté de faire confiance et d’accompagner ses jeunes talents », précise l'OL dans un communiqué.
Loading