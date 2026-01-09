ICONSPORT_278337_0048

L’OL privé de son joueur en forme à Lille ?

OL09 janv. , 15:15
parCorentin Facy
0
En grande forme ces dernières semaines, Abner pourrait manquer le déplacement de l’OL à Lille en 16e de finale de la Coupe de France.
Utilisé dans un rôle de milieu relayeur et buteur à Monaco le week-end dernier en Ligue 1, Abner est le joueur en forme de l’OL. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues, le Brésilien de 25 ans s’avère bien plus précieux qu’on pouvait le penser au début de la saison. Mais l’entraîneur rhodanien Paulo Fonseca pourrait être contraint de composer sans Abner dimanche à Lille en Coupe de France comme il l’a révélé en conférence de presse.
« Malick Fofana et Ernest Nuamah sont toujours en reprise. À part cela, tous les joueurs sont disponibles, à l’exception d’Abner, absent car il était malade. On verra demain s’il sera disponible, mais tous les autres sont prêts » a révélé l’entraîneur de l’OL devant les médias ce vendredi. Une absence d’Abner serait évidemment un coup dur pour Paulo Fonseca même s’il dispose d’autres options, que ce soit au poste de latéral gauche ou au milieu de terrain. Les prochaines heures permettront de déterminer si Abner est en mesure de voyager à Lille avec le groupe lyonnais ou pas ce week-end.

