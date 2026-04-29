L'OL prépare deux énormes surprises pour Rennes

Troisième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais devra réaliser un sans-faute pour rester sur le podium. Quoi de mieux que deux renforts précieux en attaque pour le choc face à Rennes dimanche soir ?

L' Olympique Lyonnais est tout proche de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. A 3 matchs de la fin de saison, les Gones figurent sur le podium juste devant Lille. Néanmoins, cette position est précaire avec un calendrier difficile à aborder : Rennes, Toulouse et Lens. L'OL devra bénéficier de toutes ses forces vives pour ces gros matchs. Cela tombe bien des revenants étaient présents à l'entraînement ce mardi en la personne d'Ernest Nuamah et Malick Fofana.

Lyon retrouve une attaque XXL

Revoir l'ailier ghanéen avec l'ensemble du groupe lyonnais est une première depuis un long moment. Nuamah s'était rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche il y a plus d'un an, en avril 2025. « Un manque de confiance » expliquait son retour tardif sur les terrains selon Paulo Fonseca. Le mal était moins grave pour Fofana mais l'inquiétude des supporters lyonnais tout aussi élevée. Le Belge n'a disputé que deux bouts de match depuis octobre, contre le Celta Vigo et Monaco en mars.

Selon Le Progrès, leur retour en Ligue 1 est espéré d'ici la fin de saison. Le journal rhônalpin précise que les deux hommes pourraient même être dans le groupe contre Rennes dimanche soir. Ces deux renforts complétés aussi par le retour de Rémi Himbert ce mardi sont une aubaine pour Lyon. Le club rhodanien devra marquer un maximum de buts dans les trois derniers matchs. Le podium et la qualification directe en Ligue des champions risquent de se jouer à la différence de buts avec le LOSC voire avec les autres prétendants.