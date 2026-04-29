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Ernest Nuamah

L'OL prépare deux énormes surprises pour Rennes

OL29 avr. , 8:40
parMehdi Lunay
11
Troisième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais devra réaliser un sans-faute pour rester sur le podium. Quoi de mieux que deux renforts précieux en attaque pour le choc face à Rennes dimanche soir ?
L'Olympique Lyonnais est tout proche de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. A 3 matchs de la fin de saison, les Gones figurent sur le podium juste devant Lille. Néanmoins, cette position est précaire avec un calendrier difficile à aborder : Rennes, Toulouse et Lens. L'OL devra bénéficier de toutes ses forces vives pour ces gros matchs. Cela tombe bien des revenants étaient présents à l'entraînement ce mardi en la personne d'Ernest Nuamah et Malick Fofana.

Lyon retrouve une attaque XXL

Revoir l'ailier ghanéen avec l'ensemble du groupe lyonnais est une première depuis un long moment. Nuamah s'était rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche il y a plus d'un an, en avril 2025. « Un manque de confiance » expliquait son retour tardif sur les terrains selon Paulo Fonseca. Le mal était moins grave pour Fofana mais l'inquiétude des supporters lyonnais tout aussi élevée. Le Belge n'a disputé que deux bouts de match depuis octobre, contre le Celta Vigo et Monaco en mars.
Selon Le Progrès, leur retour en Ligue 1 est espéré d'ici la fin de saison. Le journal rhônalpin précise que les deux hommes pourraient même être dans le groupe contre Rennes dimanche soir. Ces deux renforts complétés aussi par le retour de Rémi Himbert ce mardi sont une aubaine pour Lyon. Le club rhodanien devra marquer un maximum de buts dans les trois derniers matchs. Le podium et la qualification directe en Ligue des champions risquent de se jouer à la différence de buts avec le LOSC voire avec les autres prétendants.
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Aucune des deux equipes ne reniera son football, le Bayern va attaquer et on la vu sur les vingts dernières minutes, ils nous ont bouffés, asphyxiés, au retour la meilleure défense sera l attaque !!!

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

C'était une finale avant la lettre.Moi aussi j'avais peur à chaque fois que le Bayern s'approchait de nos buts.on n'est permeable derriere et hier on paniquait.Avant le match je disais qu'on avait les moyens devant pour faire la difference et je crois encore la même chose pour le retour.On a été plutôt efficace.Dembellé a hélas vendange une occasion en or et dommage que la frappe de Mayulu ne connaisse pas meilleur sort.J'y crois plus que jamais

L'OL prépare deux énormes surprises pour Rennes

Perso je préfère Moreira en titulaire. Fofana est plus rapide mais je le trouve trop stéréotypé mais l'avoir en vrai doublure sur ce poste sans être obligé de bricoler c'est effectivement un luxe (qu'on a pas à droite par exemple). Pour preuve, son jeu a fonctionné au début puis petit à petit les défenseurs en face ont su le faire déjouer. Moreira, il arrive à varier son jeu et j'aime beaucoup ça.

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

On ne peut pas critiquer des règles de football lorsque'elle sont débiles tel que siffler une main involontaire a bout portant sur un centre en dehors du temps additionnel ? Qu on utilise le ralenti pour s'assurer que le ballon touche la main oui mais ensuiite il faut juger l'action en contexte dynamique a vitesse réelle et dans ce contexte si l'arbitre a un minimum de sensibilité footballistique il ne siffle pas penalty

PSG : Les deux joueurs qui ont fait flop contre le Bayern

Erreur de coaching ? Peut etre enlever Warren Emery a enlevé du physique et de la presence defensive ,il harcele le porteur de ballon et empeche les bonnes relances.Changer nos attaquants alors qu'on est dans une telle phase de réussite c'est à mes yeux prématuré mais bon L.E a fait un choix on doit le respecter.Il devra en faire un autre la semaine prochaine sur le plan defensif.esperons qu'Akimi ne soit pas blessé car dans le jeu offensif il apporte beaucoup de vitesse. Il faudra plus de sérénité derriere ,Marquinhos a étédans le dur hier

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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