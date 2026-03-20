Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca, après OM-OL

L’OL plombé par la CAF, Fonseca n’ose pas y croire

OL20 mars , 23:30
parEric Bethsy
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Exclu lors du huitième de finale retour de la Ligue Europa contre le Celta Vigo (0-2) jeudi, Moussa Niakhaté n’a pas abordé la rencontre dans les meilleures conditions. Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais était sûrement affecté par la perte du titre de champion d’Afrique avec le Sénégal.
Ce mois de mars est un véritable cauchemar pour Moussa Niakhaté. Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais, seul tireur en échec lors de la séance de tirs au but contre Lens (2-2, 4-5 tab) en Coupe de France, a appris cette semaine que son statut de champion d’Afrique était effacé. La Confédération Africaine de Football a en effet disqualifié le Sénégal deux mois après son sacre.

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Sur les réseaux sociaux, le Lion de la Teranga a clairement fait savoir qu’il ne rendrait pas sa médaille. Il n’empêche que ce rebondissement l’a forcément gêné dans la préparation de son match contre le Celta Vigo jeudi. Certains font donc le lien avec le carton rouge reçu dès la 19e minute. Mais ce n’est pas le cas de Paulo Fonseca, persuadé que son cadre a su mettre cet épisode de côté. « Pour moi, ce carton rouge est une coïncidence, a balayé l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Je connais très bien Moussa. Je suis responsable de tout ce qui se passe pour notre équipe. C'est l’un des joueurs les plus équilibrés mentalement de notre équipe. »
« Apprendre qu’il avait perdu ce titre en Afrique était difficile pour lui, a reconnu le Portugais. Mais j'ai toujours totalement confiance en lui et je ne crois pas que cette situation ait influencé le match de Moussa. Il est l’un de nos joueurs les plus forts mentalement et je continue d’avoir totalement confiance en notre capitaine. » Au soutien de l’international sénégalais, Paulo Fonseca sait que son équipe n’a vraiment pas besoin d’une défaillance de son meilleur défenseur avant le choc face à Monaco dimanche.
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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