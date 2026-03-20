L’OL plombé par la CAF, Fonseca n’ose pas y croire

Exclu lors du huitième de finale retour de la Ligue Europa contre le Celta Vigo (0-2) jeudi, Moussa Niakhaté n’a pas abordé la rencontre dans les meilleures conditions. Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais était sûrement affecté par la perte du titre de champion d’Afrique avec le Sénégal.

Ce mois de mars est un véritable cauchemar pour Moussa Niakhaté. Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais , seul tireur en échec lors de la séance de tirs au but contre Lens (2-2, 4-5 tab) en Coupe de France, a appris cette semaine que son statut de champion d’Afrique était effacé. La Confédération Africaine de Football a en effet disqualifié le Sénégal deux mois après son sacre.

Sur les réseaux sociaux, le Lion de la Teranga a clairement fait savoir qu’il ne rendrait pas sa médaille. Il n’empêche que ce rebondissement l’a forcément gêné dans la préparation de son match contre le Celta Vigo jeudi. Certains font donc le lien avec le carton rouge reçu dès la 19e minute. Mais ce n’est pas le cas de Paulo Fonseca, persuadé que son cadre a su mettre cet épisode de côté. « Pour moi, ce carton rouge est une coïncidence, a balayé l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Je connais très bien Moussa. Je suis responsable de tout ce qui se passe pour notre équipe. C'est l’un des joueurs les plus équilibrés mentalement de notre équipe. »

« Apprendre qu’il avait perdu ce titre en Afrique était difficile pour lui, a reconnu le Portugais. Mais j'ai toujours totalement confiance en lui et je ne crois pas que cette situation ait influencé le match de Moussa. Il est l’un de nos joueurs les plus forts mentalement et je continue d’avoir totalement confiance en notre capitaine. » Au soutien de l’international sénégalais, Paulo Fonseca sait que son équipe n’a vraiment pas besoin d’une défaillance de son meilleur défenseur avant le choc face à Monaco dimanche.